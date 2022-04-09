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Общество

В Заречном с 11 апреля отключат отопление

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«Принял решение отключить отопление с понедельника (11.04.2022)», - такую запись разместил в своем телеграм-канале глава Заречного Олег Климанов.

Ранее на его странице в соцсети «ВКонтакте» зареченцы пожаловались на жару в квартирах и попросили хотя бы убавить подачу тепла. Им пошли навстречу - снизили температуру воды в сетях теплоснабжения до минимума.

Одновременно горожанам напомнили, что отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 °С в течение пяти дней подряд.

«По опыту прошлых лет, в 20-х числах апреля. Температура на источнике сейчас составляет 70 градусов - это минимально возможная. При дальнейшем снижении температуры горячая вода не будет соответствовать требованиям», - пояснил заместитель главы администрации города Илья Дильман.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Принял решение отключить отопление с понедельника (11.04.2022)», - такую запись разместил в своем телеграм-канале глава Заречного Олег Климанов.
А какое решение примет Александр Басенко? Опять по 30 апреля будут прожаривать пензенцев за их кровные деньги?

Гость||

А в Пензе? Ресурсники больше денег отвалили троллям, которые начнут верещать что «мерзнут»?

Гость||

Россию погубит ложь

Ну и 86% населения -альтернативно одарённые

Хромой Гончар||

При таких бросках погоды трубы надо держать тёплыми. Иначе рванёт.

Гость||

Хромой Гончар писал(a):

При таких бросках погоды трубы надо держать тёплыми. Иначе рванёт.
Утепляйся, Мотя. А отопление пора отключать.

Гость||

Гончару деньги платят за то,что б он трубы держал тёплыми? Или он дебил по жизни?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одновременно горожанам напомнили, что отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 °С в течение пяти дней подряд.
Брехня! С 2016 года в Пензе это правило не соблюдается ни весной, ни осенью!

Гость||

Гость писал(a):

А в Пензе? Ресурсники больше денег отвалили троллям, которые начнут верещать что «мерзнут»?
троль, у тебя обогрев дома газом, что здесь верещишь....

Гость||

После потепления опять прогнозируют похолодание до 0...

Гость||

11.58Иди в в жопу , коррумпированная мразь

Гость||

Откоючайте и в Пензе , живём с открытыми окнами

Имя: Гость
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