В Заречном с 11 апреля отключат отопление

09.04.2022 | 11:17

«Принял решение отключить отопление с понедельника (11.04.2022)», - такую запись разместил в своем телеграм-канале глава Заречного Олег Климанов.

Ранее на его странице в соцсети «ВКонтакте» зареченцы пожаловались на жару в квартирах и попросили хотя бы убавить подачу тепла. Им пошли навстречу - снизили температуру воды в сетях теплоснабжения до минимума.

Одновременно горожанам напомнили, что отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 °С в течение пяти дней подряд.

«По опыту прошлых лет, в 20-х числах апреля. Температура на источнике сейчас составляет 70 градусов - это минимально возможная. При дальнейшем снижении температуры горячая вода не будет соответствовать требованиям», - пояснил заместитель главы администрации города Илья Дильман.