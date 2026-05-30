Прогноз на июнь: возврата жары в Пензенскую область не будет

Согласно прогнозу Гидрометцетра, в регионах Поволжья, в том числе в Пензенской области, средняя температура в июне составит +18 градусов.

В первые дни календарного лета регион останется в зоне холодной аномалии. Синоптики ожидают дожди и облачную погоду. К концу первой декады потеплеет до +24…+26 градусов.

Во второй декаде в Сурском крае прогнозируется череда дождливых дней. Синоптики обещают похолодание - дневная температура опустится до +19…+21 градуса.

Третья декада тоже не порадует жителей области погодой. Ожидаются осадки и температура не выше +23 градусов.

Жара в Пензенскую область, вероятно, вернется только в июле. Прогнозируются аномально высокие температуры.