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Политика

В Пензенской области приняли новый устав и флаг

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В пятницу, 15 апреля, депутаты регионального парламента приняли новый Устав Пензенской области, а также официальные символы Сурского края: герб, флаг и гимн.

В частности, снимается ограничение количества сроков пребывания на должности губернатора Пензенской области. Также устанавливается, что губернатор обладает символами власти (должностным знаком и штандартом).

Новый устав депутаты приняли единогласно.

Также губернатор Олег Мельниченко представил проект нового флага региона: прямоугольное полотнище, состоящее из двух вертикальных полос зеленого и желтого цвета. В центре желтой полосы располагается многоцветный вариант полного герба Пензенской области.

Флаг с изображением Спаса Нерукотворного превращается в губернаторский штандарт, выносимый при вступлении губернатора в должность.

«На всех административных зданиях будет находиться новый флаг», - подчеркнул Мельниченко.

Также отмечено, что проект согласован с Геральдическим советом при Президенте РФ. В дальнейшем он будет внесен в реестр геральдики Российской Федерации.

«К сожалению, мы единственный регион России, флаг которого не внесен в этот реестр. Надо все привести в соответствие с геральдическими требованиями и оформить в реестре», - добавил Олег Мельниченко.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото скрншот с видео www.zspo.ru
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Гость||

жрецы рпц негодуют. Мертвого иудея убрали с флага области!

Гость||

так где фото нового флага?

Гость||

Надо все привести в соответствие с геральдическими требованиями и

НЕ НАДО.

Гость||

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Пензенской области! Поздравляю Вас с наступающим праздником Пасхи — Светлого Христова воскресения!

В самых первых словах своего обращения, сразу хочу спросить каким же образом Вы, избранники народа, в эти пасхальные дни, в период, когда наша страна противостоит западному безбожному нашествию, решили изменить флаг Пензенской области, чтобы удалить с него образ нашего Господа и Спасителя.

Флаг Пензенской области с ликом Спаса Нерукотворного – это не только государственный, но и духовный символ, это честь и гордость всего нашего региона. Он известен во всем мире и прославляет Пензу уже 20 лет. Под этим знаменем регион поднимался из руин 1990-х, под этим знаменем совершалась вся славная и достойная новейшая история нашего края, все наши победы и достижения.

В эти дни на Донбассе, вместе с триколорами России и ЛДНР, поднимают знамя со Христом и красное знамя Победы над фашизмом, как образ единой Победы божественного мироустройства над дьявольской идеологией. Как Вы знаете, капитуляция фашистской Германии в 1945 году произошла на Пасху, что было не случайностью, а Божьим изволением.

Напомню Вам Евангелие, что на Страстной неделе Иуда за 30 сребреников продал Христа. Я никогда не поверю, что в нашем регионе найдется хоть один депутат, который ему уподобится. Особенно понимая весь пророческий символизм Пасхи и текущей общественно-политической ситуации.

Если вы примите это решение, то никогда уже не сможете без стыда говорить и слышать пасхальное приветствие: «Христос воскрес!»

К тому же, напомню, что однажды в нашем регионе уже была попытка сменить флаг со Христом. Тогда более 10 000 человек поставили свои подписи, чтобы Флаг был сохранен, а сотни людей выходили на улицы, участвовали в автопробеге и других мероприятиях в защиту главного символа региона. Уверен, что и в этот раз общественность не отречется от Спасителя, которого вывели на мирской суд Понтия Пилата.

Да не отречемся от Бога, нашей христианской веры и своей страны!

С молитвами о Вас,

Полномочный представитель начальствующего епископа РОСХВЕ в Пензенской области,

Член Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Правительстве Пензенской области

Пастор Сергей Киреев

Гость||

Гость писал(a):

чтобы удалить с него образ нашего Господа и Спасителя
таки ви иудей?!

Гость||

ибо сын Иеговы Ейшуа пришел только к овцам дома израилева.

Причем тут приключения иудеев в Африке и славяне?!

Гость||

Унылую рожу с флага убрали.молодцы

Гость||

Гость писал(a):

вместе с триколорами России и ЛДНР, поднимают знамя со Христом
вот так жрецы примазались к спецоперации.

Ковид то они победили своим мощами и молитвами

Гость||

Гость писал(a):

Напомню Вам Евангелие
а почему сборник сказок восточного народа?

Мы вот РУССКИЕ сказки любим и творчество РУССКИХ людей.

К примеру "Сказ о попе и работнике его балде"

Гость||

Под этим флагом поднимались в 90е, под этим же флагом и опять скатились в них.

Гость||

Гость писал(a):

с наступающим праздником Пасхи
у вас ошибка. Правильно писать не пасха, а ПЕЙСАХ !

Это иудейский праздник и заимствовать слово нужно правильно!

Гость||

Дата капитуляции Германии официально 8 мая 1945 года (вторник), обычно Пасха Православная выпадает на воскресенье

Гость||

Гость писал(a):

Под этим знаменем регион поднимался из руин 1990-х
под этой тряпкой ваша секта отжала из бюджета более 13 миллиардов рублей на свой торговый центр. Отжала у города вторую по величине площадь, и самый красивый сквер!

Давно пора выкинуть это позорище и вернуть Ласточку на флаг области!

Хотя ваша секта птиц не любит.

Гость||

- это в 1941-1945 гг?

Гость||

Когда я приду к власти, обяжу церковь платить налоги.

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Имя: Гость
Комментарий:

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