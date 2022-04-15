В Пензенской области приняли новый устав и флаг

15.04.2022 | 11:33

В пятницу, 15 апреля, депутаты регионального парламента приняли новый Устав Пензенской области, а также официальные символы Сурского края: герб, флаг и гимн.

В частности, снимается ограничение количества сроков пребывания на должности губернатора Пензенской области. Также устанавливается, что губернатор обладает символами власти (должностным знаком и штандартом).

Новый устав депутаты приняли единогласно.

Также губернатор Олег Мельниченко представил проект нового флага региона: прямоугольное полотнище, состоящее из двух вертикальных полос зеленого и желтого цвета. В центре желтой полосы располагается многоцветный вариант полного герба Пензенской области.

Флаг с изображением Спаса Нерукотворного превращается в губернаторский штандарт, выносимый при вступлении губернатора в должность.

«На всех административных зданиях будет находиться новый флаг», - подчеркнул Мельниченко.

Также отмечено, что проект согласован с Геральдическим советом при Президенте РФ. В дальнейшем он будет внесен в реестр геральдики Российской Федерации.

«К сожалению, мы единственный регион России, флаг которого не внесен в этот реестр. Надо все привести в соответствие с геральдическими требованиями и оформить в реестре», - добавил Олег Мельниченко.