В УФСБ попросили пензенцев не фотографировать объекты за деньги

В Пензенской области участились случаи мошенничества, когда жителям дают поручение сфотографировать или снять на видео региональное предприятие и предлагают заплатить за это.

Такие сообщения поступают пользователям в мессенджерах, а также игровых чатах, предупредили в региональном УФСБ России.

После выполнения задания злоумышленники сообщают жертвам, что в отношении них проводится доследственная проверка - правоохранители якобы получили сообщение о факте причастности к государственной измене. Чтобы усилить давление, мошенники представляются сотрудниками ФСБ.

В последующем злоумышленники обещают возврат похищенных денег, если жертва согласится вывести из строя объект военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Имеются основания полагать, что неустановленные лица осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем в интересах украинских националистических вооруженных формирований», - сообщили в ведомстве.

Жителей региона попросили не поддаваться на провокации и не вступать в контакт с преступниками.