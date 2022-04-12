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Общество

Названа дата завершения отопительного сезона в Пензе

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Со среды, 13 апреля, в Пензе начнут отключать отопление. Решение об этом принял глава городской администрации Александр Басенко.

«Теплоснабжающие организации приступят к работам по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний. В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, дошкольные и общеобразовательные организации», - уточнил мэр.

По его словам, ресурсникам предстоит до 1 мая восстановить благоустройство после разрытий, связанных с устранением аварий, которые случились во время отопительного сезона.

«Капитальный ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования необходимо будет выполнить до 15 сентября 2022 года», - добавил Александр Басенко.

В 2021 году в Пензе и Кузнецке к завершению подачи тепла приступили 14 апреля, в Заречном - 13-го.

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Гость||

Одно правильное решение за пол года работы.

Гость||

жесть

Гость||

Дурачок в комментариях опять

Гость||

Генерирующая компания готова вообще не отключать отопление и топить все лето. Жадность затмевает голос разума и здравого смыла. КАЖДЫЙ ГОД ОДНО И ТОЖЕ!

Гость||

Отопление отключат и вместе с ним уйдёт и горячая вода, всегда в Арбеково так.

Гость||

У меня дома сейчас29 градусов

Гость||

А что пенс из Туапсе делает в Пензе?

Гость||

наконец, сегодня ночью спать было невозможно, все окна открыты, но все равно жарища

Гость||

Гость писал(a):

А что пенс из Туапсе делает в Пензе?
Отсиживается, чтобы пересесть в московское кресло вместе с пылепроверяльщиком.

Гость||

Каждый год одно и то-же. Прогноз погоды никто не смотрит. Уже 14-го ночью +6 днем +10. А ещё сильный дождь. Опять холод, сырость, рост заболеваемости.

Гость||

Рано отключать. Да три дня было жарко. Но впереди похолодание.

Гость||

Гость писал(a):

рост заболеваемости.
у вас в мозгах рост заболеваемости

Гость||

Он хочет сделать у нас курортный город,типа туапсе

Гость||

Я забеременела,когда отключили отопление!

Гость||

КАЖДЫЙ ГОД ОДНО И ТОЖЕ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ВОПРОС! ГУЬЕРНАТОР И ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ РАЗ И НА ВСЕГДА НЕ МОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ? СКАЖИТЕ - НЕ МОЖЕМ ГОРОЖАНЕ БУДУТ ЗНАТЬ! Также и с началом отопительного сезона! Когда бардель этот кончится господин Мельниченко?

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Имя: Гость
Комментарий:

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