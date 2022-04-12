Названа дата завершения отопительного сезона в Пензе

12.04.2022 | 08:55

Со среды, 13 апреля, в Пензе начнут отключать отопление. Решение об этом принял глава городской администрации Александр Басенко.

«Теплоснабжающие организации приступят к работам по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний. В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, дошкольные и общеобразовательные организации», - уточнил мэр.

По его словам, ресурсникам предстоит до 1 мая восстановить благоустройство после разрытий, связанных с устранением аварий, которые случились во время отопительного сезона.

«Капитальный ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования необходимо будет выполнить до 15 сентября 2022 года», - добавил Александр Басенко.

В 2021 году в Пензе и Кузнецке к завершению подачи тепла приступили 14 апреля, в Заречном - 13-го.