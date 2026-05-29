В Кузнецке в здании детской больницы и поликлиники начался ремонт

В Кузнецке начался капитальный ремонт фасада здания районной детской больницы и поликлиники.

«Будет обновлена входная группа приемного отделения, входная группа кабинета для проведения компьютерной томографии, входная группа со служебного входа и входная группа запасного выхода поликлиники», - пояснила главврач Кузнецкой детской ЦРБ Галина Дерябина.

Кроме того, подрядчик утеплит фасад и заменит часть окон и дверей.

«Для нас это очень важное и своевременное событие. Мы контролируем, чтобы работы велись в соответствии с графиком», - отметила Галина Дерябина.

Ранее сообщалось о подготовке к капремонту здания детской поликлиники, расположенного на улице Осипенко, 50, за 24 988 000 рублей. До 30 ноября здесь должны обновить сети водоснабжения, водоотведения, отопления, системы вентиляции и кондиционирования.

