В Пензенской области хотят принять новый флаг

12.04.2022 | 12:37

В пятницу, 15 апреля, на сессии регионального парламента депутатам предстоит рассмотреть ряд вопросов, касающихся символики Пензенской области: герба, гимна, флага и атрибутов власти губернатора.

В частности, на смену желто-зеленому флагу с изображением Спаса Нерукотворного планируется принять другой - с изображением полного герба Пензенской области (три снопа на щите, увенчанном короной). Именно он станет официальным символом Пензенской области.

Оригинал флага должен храниться в государственном краеведческом музее.

Флаги Пензенской области должны быть постоянно подняты на зданиях Заксобра, регионального правительства, счетной палаты и избиркома, а также ряда иных органов власти и местного самоуправления, а также присутствовать в служебных кабинетах руководителей этих структур.

Изображение флага Пензенской области допускается на различных наградах, приглашениях, вымпелах, памятных медалях, значках, сувенирах.

В свою очередь, знамя со Спасом получает другой статус - флаг (штандарт) губернатора Пензенской области. Согласно законопроекту, он должен находиться в рабочем кабинете главы региона.