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Общество

В Пензенской области хотят принять новый флаг

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В пятницу, 15 апреля, на сессии регионального парламента депутатам предстоит рассмотреть ряд вопросов, касающихся символики Пензенской области: герба, гимна, флага и атрибутов власти губернатора.

В частности, на смену желто-зеленому флагу с изображением Спаса Нерукотворного планируется принять другой - с изображением полного герба Пензенской области (три снопа на щите, увенчанном короной). Именно он станет официальным символом Пензенской области.

Оригинал флага должен храниться в государственном краеведческом музее.

Флаги Пензенской области должны быть постоянно подняты на зданиях Заксобра, регионального правительства, счетной палаты и избиркома, а также ряда иных органов власти и местного самоуправления, а также присутствовать в служебных кабинетах руководителей этих структур.

Изображение флага Пензенской области допускается на различных наградах, приглашениях, вымпелах, памятных медалях, значках, сувенирах.

В свою очередь, знамя со Спасом получает другой статус - флаг (штандарт) губернатора Пензенской области. Согласно законопроекту, он должен находиться в рабочем кабинете главы региона.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 2 www.zspo.ru
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Гость||

НЕ ТРОГАЙТЕ ФЛАГ!!!

Гость||

Гость писал(a):

НЕ ТРОГАЙТЕ ФЛАГ!!!
А ты кто?

Гость||

Гость писал(a):

Кому интересно про флаг
Никому не интересно, ибо геральдический реестр ничего не значит.

Гость||

20 лет Пензенская область жила с антиконституционным и непризнанным флагом которого не было в Государственном геральдический регистре Российской Федерации

Гость||

Заняться больше им нечем или грядут большие перемены?

Гость||

А мне этот флаг с Игорем Тальковым нравится!

Гость||

Гость писал(a):

Никому не интересно, ибо геральдический реестр ничего не значит.
1) Флаг который не внесён в ГГР флагом и не является. Это просто картинка;

2) Флаг Пензенской области нарушает Конституцию России;

3) Флаг Пензенской области исторически необоснован.

Гость||

Флаг - это символ. Если менять собрались, значит что-то собрались менять серьезное.

Общий цвет изображения — темно-золотой. Зеленый (травяной) цвет символизирует природу Пензенской области, ее леса, а также плодородие, вечную жизнь и здоровье. Желтый (золотой) цвет символизирует поля, мудрость, знания, свет, богатый урожай, перспективу. Символическое изображение Спаса Нерукотворного символизирует духовность, всеединство, национальное возрождение.

Что, все это уже не актуально?

Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Корона зачем на трёх снопах?

Гость||

геральдический реестр ничего не значит.

Гость||

Кучненько перемены пошли...

Гость||

Давно пора убрать унылую рожу с флага.

Гость||

А у самих жителей Пензенской области спросили, что они думают по этому поводу?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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