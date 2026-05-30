Названы фразы, которые лучше не говорить подростку перед экзаменами

Психолог детской поликлиники Пензы Евгения Кузьмина посоветовала родителям не нагнетать обстановку перед ЕГЭ и ОГЭ. Это только усугубит состояние ребенка.

«Чрезмерная тревожность мешает ему думать, негативно влияет на концентрацию, память и способность выполнять задания. Могут возникать боли в животе, головные боли, тошнота, нарушение сна, апатия», - отметила специалист.

Она посоветовала родителям успокоиться, не паниковать и не запугивать школьника. Нужно отказаться от фраз: «От этого зависит твоя жизнь» или «Что будешь делать, если не сдашь?» Ребенок не должен опасаться, что не оправдает ожиданий, в противном случае его тревожность вырастет.

Также психолог порекомендовала поупражняться в «квадратном дыхании»: нужно сделать вдох и считать до 4, затем задержать дыхание на 4 секунды, выдохнуть и считать до 4, после вновь задержать дыхание на 4 секунды. Эти действия снижают уровень тревожности.

Еще один совет - переключать внимание школьника, который близок к панике или сильно нервничает. Ему можно предложить прогуляться с собакой, сделать что-то на кухне, послушать музыку или просто поговорить с кем-то.

«Если видите, что ребенок переживает, не спешите его спасать. Спросите: «Тебе нужна моя помощь?», «Что я могу для тебя сделать?» Так вы продемонстрируете уважение к его личным границам, доверие и веру в его силы. Когда ребенок переживает, мы не удосуживаемся узнать, о чем именно, но сразу начинаем его успокаивать. Поговорите о том, чего на самом деле боится подросток: не поступит в вуз и не сбудется мечта жизни, не оправдает ожидания родителей и так далее», - посоветовала Евгения Кузьмина.

По ее словам, переживания – это нормально в ситуации перед экзаменами. А фразы «Не волнуйся» или «Не выдумывай» могут усилить тревогу школьника. Лучше говорить: «Мы рядом».

Подростку необходимо дать понять, что низкие баллы не приговор. Родителям следует поговорить с ним об альтернативных вариантах профессии, университетов и дальнейшей реализации.

«Убедите ребенка в том, что в любом случае его ждет интересная и насыщенная жизнь, даже если экзаменационный тест будет сдан неидеально», - подчеркнула психолог.

Родителям нужно снизить важность результатов экзамена, отказаться от ожиданий высоких баллов. В этом случае школьнику будет легче сосредоточиться и справиться с задачей.

«Ваша поддержка, похвала, одобрение важны как никогда: «Мы тебя очень любим. Если ты наберешь недостаточное количество баллов, это будет немного грустно, но не страшно. Мы не станем любить тебя меньше! Что бы ни было после экзаменов, мы со всем справимся!» - привела примеры фраз специалист.