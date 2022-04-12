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Учеба

Выпускники просят перенести дату последнего звонка

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На странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось многократно повторенное с разных аккаунтов сообщение.

«Уважаемый Олег Владимирович, просим вас от лица выпускников 11-х и 9-х классов пересмотреть решение Министерства образования Пензенской области об утверждении даты проведения последнего звонка и перенести на несколько дней раньше. Причиной является дата проведения государственной итоговой аттестации 26 мая. Надеемся на понимание», - гласит текст.

11 апреля в региональном минобре сообщили, что последний звонок пройдет 25 мая, а выпускной вечер - 25 июня.

26 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ . В этот день выпускникам предстоит экзамен по литературе, географии и химии. Из 4 926 человек, зарегистрировавшихся на ЕГЭ, литературу собираются сдавать 289, географию - 105, химию - 651 человек.

С 23 июня начинаются резервные дни сдачи ЕГЭ. 27 июня будут проходить испытания на знание литературы, географии и иностранных языков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Поддерживаю

Гость||

Да, с похмелья тяжело экзамены сдавать.

Гость||

Утром провели звонок и пошли готовиться. В чем проблема? Кто готовился весь год и всю школу, тому все равно, какого числа. Что за глупость.

Гость||

Гость писал(a):

Да, с похмелья тяжело экзамены сдавать.
а если поменьше перед этим выпить?

Гость||

Не надо ничего переносить. Пусть адекватные не пьющие школьники сдают. А те кто с утра 25.05 будет с похмелья таких и не надо "специалистов", пусть дворы метут

Гость||

Причём тут похмелье? У девятиклассников Огэ по английскому 21 мая, а по математике 24 мая. Обычно экзамены начинаются после Последнего я звонка, а не до него.

Гость||

Долбоёбы, однако. Последний звонок всегда был 25 мая. Выпускной - в июне.

Гость||

Дело то вообще то не в алкоголе. Выпускник не сдавший все экзамены не сможет себя почувствовать выпускником. Надо переносить

Гость||

И что? Не в этот же день. В чем проблема прийти на час на этот звонок?

Гость||

12.37, вы кого там вырастили. Ржака. Или это тролль прозападный стебется. У нас таких изнеженных нет.

Гость||

Гость писал(a):

У девятиклассников Огэ по английскому 21 мая, а по математике 24 мая. Обычно экзамены начинаются после Последнего я звонка, а не до него.
Обычно на последнем звонке не бухают и не скачут до утра. Обоснований для переноса даты последнего звонка НЕТ. Не путайте последний звонок и выпускной. На результат экзамена последний звонок никак не может повлиять.

Гость||

12.04.2022 12:38|

И что? Не в этот же день. В чем проблема прийти на час на этот звонок?

У меня школа под окном, за 2 недели до последнего звонка, каждый вечер с 6 до 9, выпускники проводят репетицию последнего звонка, танцы, сценки и прочее. А тут и экзамены будут и репетиции.

Гость||

Всегда так было. Последний звонок и на следующий день экзамены, ничего, сдавали как то. А сейчас просят перенести

Гость||

При чем здесь похмелье. Чисто морально устанешь. Поддерживаю полностью за перенос. Лучше в этот день повторить материал. Повторенье - мать ученья

Гость||

Министерству образованию нужно учесть время сдачи экзаменов и дата последнего звонка. Ученики должны насладиться праздником "последнего звонка" почувствовать свободу и грусть прощания с детством. Раньше не было ЕГЭ экзамены начинались с 01 июня последний звонок 25 мая. Такое впечатление что мин. образование не знает время проведения экзаменов.

Имя: Гость
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