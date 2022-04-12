Выпускники просят перенести дату последнего звонка

12.04.2022 | 11:39

На странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось многократно повторенное с разных аккаунтов сообщение.

«Уважаемый Олег Владимирович, просим вас от лица выпускников 11-х и 9-х классов пересмотреть решение Министерства образования Пензенской области об утверждении даты проведения последнего звонка и перенести на несколько дней раньше. Причиной является дата проведения государственной итоговой аттестации 26 мая. Надеемся на понимание», - гласит текст.

11 апреля в региональном минобре сообщили, что последний звонок пройдет 25 мая, а выпускной вечер - 25 июня.

26 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ . В этот день выпускникам предстоит экзамен по литературе, географии и химии. Из 4 926 человек, зарегистрировавшихся на ЕГЭ, литературу собираются сдавать 289, географию - 105, химию - 651 человек.

С 23 июня начинаются резервные дни сдачи ЕГЭ. 27 июня будут проходить испытания на знание литературы, географии и иностранных языков.