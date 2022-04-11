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Учеба

В Пензенской области определили даты последнего звонка и выпускного

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В понедельник, 11 апреля, в Министерстве образования Пензенской области назвали даты проведения таких традиционных школьных праздников, как «Последний звонок» и выпускной. Это 25 мая (среда) и 25 июня (суббота) соответственно.

Последний звонок прозвенит для более чем 4 900 одиннадцатиклассников и 11 500 девятиклассников.

«Выбор даты обусловлен началом государственной итоговой аттестации обучающихся. Первый единый государственный экзамен по географии, литературе и химии выпускники 11-х классов напишут 26 мая», - объяснили в пресс-службе минобра.

День выпускного назначен с расчетом на то, что к этому моменту завершится основной период ГИА (последний ЕГЭ - информатика, 20-21 июня). Что касается резервного периода, который стартует с 23 июня, то на 25-е число ни один из экзаменов не выпадает.

«Все мероприятия пройдут с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе», - подчеркнули в минобре.

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