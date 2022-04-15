Жителю Сурска отказали в работе по гендерному принципу

15.04.2022 | 17:37

55-летнему жителю Сурска необоснованно отказали в приеме на работу на Сурский комбинат технических сукон.

Мужчина состоял на учете в районном центре занятости населения, специалисты которого подобрали для него вакансию оператора крутильного оборудования на вышеназванном предприятии.

Однако 18 марта 2022 года инспектор отдела кадров комбината отклонил кандидатуру горожанина, сославшись на то, что место предназначено для женщины.

«Необоснованный отказ в заключении трудового договора ограничивает граждан в реализации трудовых прав и свобод при наличии у них способности выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся профессионально-квалификационных качеств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокуратура Городищенского района внесла представление генеральному директору и возбудила в отношении него административное дело по факту нарушения государственных нормативных требований охраны труда.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.