В Пензенской области на борьбу с коронавирусом потратили 3,3 млрд

15.04.2022 | 10:51

В Пензенской области на борьбу с коронавирусной инфекцией направили 3,3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил губернатор Олег Мельниченко во время отчета о работе за 2021 год в региональном Законодательном собрании.

Он уточнил, что за счет средств бюджета производились в том числе и стимулирующие выплаты медикам, организовывалась иммунизация населения.

«На 88,8% выполнили план вакцинации - это первое место в Российской Федерации», - заявил Мельниченко. По его словам, именно такой показатель позволил постепенно снять основную массу ограничений.

«Мы перешли к нормальной, плановой жизни», - подчеркнул глава региона, отметив, что 9 Мая впервые за два года жители смогут отметить День Победы полномасштабно.

Ежесуточно в области стали выявлять менее чем по 200 случаев COVID-19, однако врачи расслабляться не советуют. Медики ждут в мае волну стелс-омикрона, который еще более заразен, чем предыдущий штамм.