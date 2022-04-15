16 апреля гостей «Весны в Спутнике» ждут музыка и конкурсы

15.04.2022 | 10:34

Как только солнце начинает радовать не только светом, но и теплом, в Городе Спутнике начинается оживление на фонтанной площади.

Уже в субботу, 16 апреля, жителей и гостей Города Спутника ждут музыка, конкурсы и веселье в лучших традициях микрорайона на празднике «Весна в Спутнике».

С 15:00 до 17:00 на сцене фонтанной площади выступит кавер-группа «BalbesЫ», а в перерыве состоятся розыгрыши призов.

«Весна в Спутнике» - это встреча со старыми добрыми друзьями, куда приглашаются все желающие.