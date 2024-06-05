В мэрии рассказали, какие улицы Пензы перекроют на День города

В Пензе в связи с праздничными мероприятиями, запланированными на День города и День России, изменят схему организации движения: в центре запретят стоянки, а также перекроют несколько улиц.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 22:00 11 июня до 14:00 12-го нельзя будет оставить транспорт на улицах:
- Карла Маркса от Кирова до Советской/Володарского (за исключением машин со спецпропуском);
- Белинского от Лермонтова до Карла Маркса.
С 22:00 11-го числа до 22:00 12-го запретят стоянку на улицах:
- Суворова от Кулакова до Бекешской;
- Бакунина от Толстого до Суворова;
- Новый Кавказ от Толстого до Пугачева;
- Пугачева от Нового Кавказа до Некрасова;
- Урицкого от Максима Горького до Бакунина;
- Славы.
С 22:00 11 июня до 22:00 12-го для проезда закроют улицы:
- Бакунина от Толстого до Суворова;
- Пугачева от Нового Кавказа до Бакунина;
- Бакунина от Некрасова до Пугачева;
- Новый Кавказ от Толстого до Пугачева.
12 июня с 8:30 до 14:00 водители не смогут проехать по улице Карла Маркса - от Кирова до Советской/Володарского, а также по Белинского - от Лермонтова до Карла Маркса.
С 8:30 до 22:00 закроют для проезда улицы Урицкого (от Бакунина до Максима Горького) и Славы, а с 16:30 до 22:00 - участок улицы Суворова от Бекешской до Кулакова (для общественного транспорта - с 18:00 до 22:00), Толстого от Суворова до Пушкина, а также Некрасова от Суворова до Пушкина.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀