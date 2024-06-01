В День защиты детей в Пензе первым родился мальчик

01.06.2024 | 14:03

В субботу, 1 июня, в День защиты детей, в Пензе первым появился на свет мальчик - в 0:58 в городском родильном доме на проспекте Победы.

Вес новорожденного - 3 710 граммов, рост - 55 см. Он стал вторым сыном у родителей.

Всего в роддоме с 0:00 до 7:00 родилось трое детей - все мальчики.

В областном минздраве поздравили семьи, в которых появились дети, и пожелали малышам богатырского здоровья и счастливой жизни. Также родителям напомнили, что первый документ ребенка можно получить в электронном виде через портал госуслуг.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за год рождаемость выросла на 2%, причем мальчиков в 2023-м году появилось на свет больше, чем девочек.