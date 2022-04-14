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Общество

Пензенцам напомнили, где проводят исследования клещей на боррелиоз

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С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Пензенской области обратилось 3 человека, пострадавших от их укусов.

Первым оказался 10-летний ребенок, житель Бессоновского района - укус клеща зарегистрирован 6 апреля. После этого жертвами кровососов стали двое взрослых.

В Пензенской области не распространен клещевой вирусный энцефалит, но часто встречается иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

«На 14 апреля на зараженность возбудителями ИКБ лабораторно исследованы 9 клещей, снятых с людей; возбудители ИКБ не обнаружены», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сдать клеща на исследование можно в вирусологическую лабораторию (г. Пенза, ул. Лермонтова, 36) в рабочие дни с 8:30 до 16:00.

С 18 апреля принимать клещей будут:

- на ул. Маршала Крылова, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30; по субботам - с 8:30 до 13:00);

- в 4-м проезде Терновского, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30).

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Источник — фото pixabay.com
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