В 2025 году из-за нападения клещей пострадали 2 616 человек

29.10.2025 | 09:49

В Пензенской области подвели итоги мониторинга ситуации с нападением клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

С начала сезона активности членистоногих, то есть с 10 марта, к медикам обратились 2 616 человек, обнаруживших на себе клещей (855 из них - дети в возрасте до 14 лет).

Среди жителей региона диагностировали 49 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: 35 в Пензе, 5 в Пензенском районе, 4 в Кузнецке, 2 в Сердобском, по 1 в Башмаковском, Каменском и Шемышейском районах.

«Зарегистрирован один завозной случай клещевого вирусного энцефалита у жителя Пензы, заражение связано с укусом инфицированного клеща при нахождении на эндемичной по КВЭ территории (Новгородская область)», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Против такого заболевания, как правило, вакцинируют лиц, занятых в гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, лесозаготовительной, лесоустроительной, озеленительной деятельности.