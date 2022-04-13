В Пензенской области подвели итоги «Тотального диктанта»

13.04.2022 | 12:31

В Пензенской области в акции «Тотальный диктант» приняли участие 1 155 человек, в том числе 47 иностранцев, которые изучают русский язык.

Итоги испытания разместили на странице «Тотального диктанта» в социальной сети «ВКонтакте».

В регионе 88 жителей получили за работу высший балл, из них 11 иностранных граждан. В Пензе с испытанием на отлично справился 21 человек, в других населенных пунктах области – 88.

«При любом раскладе это был очередной очень полезный опыт. Оценки ниже отлично подсвечивают пробелы, которые нужно восполнить (а на это есть целый год)», - отмечается в посте.

Награждение отличников диктанта состоится в Пензе 23 апреля.

Всего для регистрации участников акции в регионе были созданы 8 площадок, в областном центре действовали две открытые (историко-филологический факультет педагогического института имени В. Г. Белинского, областная библиотека М. Ю. Лермонтова) и одна закрытая (на базе пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева).