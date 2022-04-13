Сетевое издание|18+|Среда|13 апр 2022|16:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В пензенских ТЦ приостановят работу пунктов вакцинации

Печать
Telegram

С субботы, 16 апреля, в торговых центрах Пензы приостанавливается работа пунктов вакцинации от коронавируса.

Речь идет о ТЦ «Атак», «САН и МАРТ», «Коллаж» и «Терновский куст», уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Сделать прививку желающим предлагают в одной из поликлиник с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, по субботам с 8:00 до 12:00 (воскресенье - выходной).

«При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. На месте нужно будет заполнить письменное информированное согласие и пройти осмотр у врача», - напомнили в пресс-службе.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 8 апреля, в Пензенской области вакцинацию от COVID-19 завершили 957 109 человек, первым компонентом привились 1 005 666. Уровень коллективного иммунитета - 61,3%.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Да все уже, отстаньте, ваша шняга от новых штаммов не канает! Оставьте все наваренное гинцбургу и его кодле, пусть хоть зальются по уши!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте