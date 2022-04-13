В пензенских ТЦ приостановят работу пунктов вакцинации

13.04.2022 | 16:09

С субботы, 16 апреля, в торговых центрах Пензы приостанавливается работа пунктов вакцинации от коронавируса.

Речь идет о ТЦ «Атак», «САН и МАРТ», «Коллаж» и «Терновский куст», уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Сделать прививку желающим предлагают в одной из поликлиник с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, по субботам с 8:00 до 12:00 (воскресенье - выходной).

«При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. На месте нужно будет заполнить письменное информированное согласие и пройти осмотр у врача», - напомнили в пресс-службе.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 8 апреля, в Пензенской области вакцинацию от COVID-19 завершили 957 109 человек, первым компонентом привились 1 005 666. Уровень коллективного иммунитета - 61,3%.