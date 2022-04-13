В Пачелмском районе мать задолжала четверым детям почти 2 млн

Жительница Пачелмского района оказалась на скамье подсудимых за долги по алиментам. Сельчанка, родившая пятерых детей, лишена родительских прав на четырех из них.
Дети воспитываются в разных семьях: одна девочка - у приемных родителей, один из мальчиков живет у своего отца, еще двое детей - у своего. С многодетной 32-летней сельчанкой остался только младший, 5-летний ребенок.
По решению суда женщина должна платить алименты, но расставаться с деньгами она не собиралась. В итоге общая задолженность составила 1 млн 754 тыс. 601 рубль.
В конце концов мать-кукушка оказалась на скамье подсудимых. Служители Фемиды учли ее раскаяние и наличие малыша на иждивении. К тому же законные представители ее детей не настаивали на строгом наказании и не имели претензий.
В итоге многодетной, но не испытывающей родительских чувств женщине назначено наказание - полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.
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penzainform.ru писал(a):Так она вам ещё десяток наплодит... кормите.