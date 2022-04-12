Пензенцы занялись гимнастикой в День борьбы с болезнью Паркинсона

12.04.2022 | 21:01

Каждый год в апреле отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. В сквере Славы специалисты подготовили специальную программу для пензенцев, состоящую из физических упражнений. Для города это первый опыт в проведении подобных мероприятий.

«Самое главное - это здоровый образ жизни, включающий в себя адекватную физическую активность, режим работы и отдыха, полноценный сон, питание, питьевой режим и управление своими эмоциями», - рассказала врач-невролог Юлия Князькина.

Диагноз «болезнь Паркинсона» Вячеславу Санникову был поставлен много лет назад. За это время мужчина научился жить с недугом, постоянно посещает разные мероприятия, в том числе и спортивные соревнования. На последних состязаниях пензенец стал победителем.

«Золотая медаль - это, скорее, просто знак уважения. Бадминтон - ездил на тренировки, с ребятишками занимался. Не замыкаться в себе - это к хорошему не приведет», - подчеркнул Вячеслав Санников.

К сожалению, как отмечают специалисты, пациентов с болезнью Паркинсона с каждым годом становится все больше.