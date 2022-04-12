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Общество

Пензенским водителям запретят парковаться на нескольких улицах

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В Пензе в апреле планируют запретить остановку и стоянку автомобилей на нескольких улицах. Об этом во вторник, 12 апреля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил департамент ЖКХ города.

Специалисты провели проверки на улицах областного центра и отметили, что в некоторых местах автомобилисты паркуются на полосе движения, мешая проезду транспорта, уменьшая пропускную способность. Кроме того, создаются условия для ДТП.

«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - отметили в департаменте.

Автовладельцев неоднократно просили убрать машины, однако «отклика на данные призывы нет».

Поэтому в департаменте приняли решение установить знаки, которые запрещают парковку и стоянку на улицах Лядова, Володарского, 65-летия Победы, Одесской, Минской, 40 лет Октября, Богданова, Компрессорной, Совхозной, Урожайной, Герцена, Дзержинского, Антонова, Терновского, Ново-Нейтральной, Тамбовской, а также на проспекте Строителей, в 1-м Онежском проезде и на участке от проспекта Строителей до дома № 17 на улице Генерала Глазунова.

Точные сроки появления знаков не обозначены.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Наконец то! Задолбали уже эти никому не помешал, где удобно там и паркуюсь.

Гость||

За Богданова - бурно одобряем!! Особливо между Свердлова и Кр. Горкой!!! Это ппц, товарищи, там скоро в 4 ряда парковаться будут!

Гость||

Гость писал(a):

Наконец то! Задолбали уже эти никому не помешал, где удобно там и паркуюсь.
Никому не помешал - это целый образ жизни. А чтобы изменить образ жизни надо жёстко наказывать каждый день без выходных и праздников. Дрессировать.

Гость||

А у пензяков на это есть свой запасной козырь, это аварийная сигнализация- кнопочку нажал и в порядке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автовладельцев неоднократно просили убрать машины, однако «отклика на данные призывы нет».
Безнаказанность и вседозволенность развратили автомобилистов. Они ведут себя как американцы в Ираке.

Гость||

Может быть наконец-то ГИБДД обратит внимание на фуры, припаркованные еще зимой на ул. Минской. Снег сошел, они стоят в метре от края проезжей части, перекрывая половину дороги

Гость||

Гость писал(a):

Может быть наконец-то ГИБДД обратит внимание на фуры, припаркованные еще зимой на ул. Минской. Снег сошел, они стоят в метре от края проезжей части, перекрывая половину дороги
А что тебе мешает самому обратиться в ГИБДД?

Гость||

А что они с фурами сделают, на эвакуатор затащат)))

Гость||

Они лучше бы из дворов машины убирали, которые годами стоят со спущенными колесами.

Гость||

Людям машины надо ставить, когда приезжают. Парковок в городе толком нет. Лядова, Строителей, Антонова. Куда ставить, во дворах не протолкнуться.

Гость||

Гость писал(a):

А что они с фурами сделают, на эвакуатор затащат)))
Ты дурачок.

Гость||

Да, и не в каждый двор заедешь, наставили шлагбаумов, цепочек навешали.

Гость||

Гость писал(a):

Ты дурачок.
Поясни, умник. Я фуру поставлю, номера сниму, и хоть хороводы вокруг нее води)))

Гость||

Гость писал(a):

Людям машины надо ставить,
Людям надо включать мозг перед покупкой машины.

Гость писал(a):

Парковок в городе толком нет.
В Пензе переизбыток личных автомобилей. Это реальная проблема. А парковки вам никто не должен.

Гость||

Гость писал(a):

Поясни, умник. Я фуру поставлю, номера сниму, и хоть хороводы вокруг нее води)))
Давай уточним.

Гость писал(a):

Может быть наконец-то ГИБДД обратит внимание на фуры, припаркованные еще зимой на ул. Минской. Снег сошел, они стоят в метре от края проезжей части, перекрывая половину дороги
Номеров на фурах нет? ДПС ты на место не вызывал?

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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