Пензенским водителям запретят парковаться на нескольких улицах

В Пензе в апреле планируют запретить остановку и стоянку автомобилей на нескольких улицах. Об этом во вторник, 12 апреля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил департамент ЖКХ города.
Специалисты провели проверки на улицах областного центра и отметили, что в некоторых местах автомобилисты паркуются на полосе движения, мешая проезду транспорта, уменьшая пропускную способность. Кроме того, создаются условия для ДТП.
«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части», - отметили в департаменте.
Автовладельцев неоднократно просили убрать машины, однако «отклика на данные призывы нет».
Поэтому в департаменте приняли решение установить знаки, которые запрещают парковку и стоянку на улицах Лядова, Володарского, 65-летия Победы, Одесской, Минской, 40 лет Октября, Богданова, Компрессорной, Совхозной, Урожайной, Герцена, Дзержинского, Антонова, Терновского, Ново-Нейтральной, Тамбовской, а также на проспекте Строителей, в 1-м Онежском проезде и на участке от проспекта Строителей до дома № 17 на улице Генерала Глазунова.
Точные сроки появления знаков не обозначены.
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Наконец то! Задолбали уже эти никому не помешал, где удобно там и паркуюсь.