Сетевое издание|18+|Вторник|12 апр 2022|14:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Обнародована суточная статистика заболеваемости COVID-19 в области

Печать
Telegram

В Пензе за сутки подтвердилось 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе выявили 191 заразившегося, 34 человека госпитализировали.

Помимо областного центра, в суточную статистику вошли Кузнецкий район (23 новых случая), Сердобский (20), Белинский (16), Городищенский и Каменский (по 12), Колышлейский (10), Шемышейский район и ЗАТО Заречный (по 6), а также Камешкирский (5), Иссинский, Малосердобинский (по 4), Никольский, Пензенский (по 3), Нижнеломовский и Тамалинский (по 2) районы.

По 1 случаю подтвердили в Спасском, Бековском, Башмаковском, Бессоновском, Лунинском, Мокшанском, Неверкинском, Сосновоборском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 182 070 случаев COVID-19. Количество выздоровлений достигло 174 735 (+332 за сутки), смертей - 5 572 (+7).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

34 человека госпитализировали.
Они думали ковид как простудка. Лоханулись.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

(+7).
Привет Жириновскому.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

34 человека госпитализировали.
Они

> думали ковид как простудка. Лоханулись.

Они думали в России есть медицина!...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте