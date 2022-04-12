Обнародована суточная статистика заболеваемости COVID-19 в области

12.04.2022 | 13:59

В Пензе за сутки подтвердилось 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе выявили 191 заразившегося, 34 человека госпитализировали.

Помимо областного центра, в суточную статистику вошли Кузнецкий район (23 новых случая), Сердобский (20), Белинский (16), Городищенский и Каменский (по 12), Колышлейский (10), Шемышейский район и ЗАТО Заречный (по 6), а также Камешкирский (5), Иссинский, Малосердобинский (по 4), Никольский, Пензенский (по 3), Нижнеломовский и Тамалинский (по 2) районы.

По 1 случаю подтвердили в Спасском, Бековском, Башмаковском, Бессоновском, Лунинском, Мокшанском, Неверкинском, Сосновоборском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 182 070 случаев COVID-19. Количество выздоровлений достигло 174 735 (+332 за сутки), смертей - 5 572 (+7).