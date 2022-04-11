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Общество

В Пензе промывают и ремонтируют ливневки

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В понедельник, 11 апреля, улицы Пензы продолжают приводить в порядок после зимы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в работах задействованы 65 спецмашин и 77 рабочих.

Прилотковую часть дорог очищают на улицах Карпинского, Суворова, Чехова, Измайлова, Антонова, Рахманинова, Стасова, Окружной, Вишневой, Воронова, Калинина, Терновского, 8 Марта, Максима Горького, Суворова, проспектах Победы и Строителей, путепроводе на Измайлова и других.

Механическую очистку проезжей части проводят на улицах Измайлова, Антонова, Суворова, Чехова, Каракозова, Жемчужной, Саранской, Пролетарской, Литвинова, Рахманинова, Стасова, проспектов Победы и Строителей.

Специалисты убирают от грязи и мусора тротуары, подземные переходы, лестницы на улицах 8 Марта, Максима Горького, Бекешской, Володарского, Кирова, Карла Маркса, Красной, Суворова, Плеханова, Бакунина, Чехова, Рахманинова, Стасова, 40 лет Октября, Терновского, Баумана, а также на Привокзальной площади.

«Осуществляется промывка ливневой канализации на улице 8 Марта, проспекте Победы, ремонт ливнеприемных решеток на улице Антонова, площади Ленина, в 2-м проезде Свердлова, ремонт ограждений безопасности и другие виды мероприятий», - добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что 9 апреля пензенские чиновники массово вышли на уборку территорий. Речь идет о сотрудниках администрации Железнодорожного района.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Басенка где он иду по улицам и не вижу его за рулем уборочной машины или убирающим город от мусора?

Гость||

А где нет тротуаров что очищают?

Гость||

Мост за лярд уже подкрасили?

Гость||

А щели промазали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, а также на Привокзальной площади.
Когда часы нормальные там будут?

Имя: Гость
Комментарий:

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