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Общество

В Кузнецке перевозчик рассказал, изменится ли стоимость проезда

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В Кузнецке перевозчики ответили на самые актуальные вопросы местных жителей о работе общественного транспорта.

Так, много нареканий вызывает несоблюдение водителями маршруток графика движения. Большой интервал между рейсами директор ООО «Кузнецкая транспортная компания» Наиля Хакимова связала с низким пассажиропотоком.

Чтобы решить проблему, на остановках вывесят расписание, которое шоферов обяжут соблюдать.

«Оно уже разработано и в скором времени будет размещено на каждой остановке с указанием телефона диспетчерской службы. Успешный опыт работы маршруток по расписанию апробирован на маршрутах № 4, 10а и 2а», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

А вот обновления автопарка кузнечане в ближайшее время могут не ждать, соответствующие намерения перевозчик отложил на неопределенный срок.

«В этом году, в феврале-марте, мы готовы были приобрести 8 микроавтобусов на 18 мест для замены маршруток № 55, 56, однако в связи с экономической ситуацией, резким ростом цен на транспорт (почти на 80%) и изменением процентной ставки лизинговых компаний вынуждены отложить приобретение. Между тем мониторинг цен транспорта нами ведется, не исключено, что до конца года наши планы реализуются», - заявила Наиля Хакимова.

Налицо также дефицит кадров на автотранспортном предприятии: не хватает 30% сотрудников. В основном это шоферы категории D.

«Возрастной ценз водителей составляет 45 лет и выше, молодежь не идет, высока ответственность и требования по здоровью. Очень сильно по нам ударил COVID-19»,- отметила Хакимова.

Она же подчеркнула, что до конца 2022 года повышения стоимости проезда не планируется.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

директор ООО «Кузнецкая транспортная компания» Наиля Хакимова
Чей это бизнес?

Гость||

Начальник Кузнецка в Москву на повышение собрался?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возрастной ценз водителей составляет 45 лет и выше
ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ - возраст, по достижении которого можно участвовать в выборах, референдуме или занимать определенную должность. Зачем ввели возрастной ценз для водителей? Или госпожа Хакимова не знает значение этого слова?

Имя: Гость
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