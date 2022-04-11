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Общество

Подведены итоги опроса об отключении отопления в Пензе

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Большинство читателей портала PenzaInform.ru высказались за отключение отопления. В опросе, запущенном более суток назад, таковых оказалось более 60%.

10 апреля пользователям предложили ответить на вопрос: пора уже останавливать подачу ресурса или нужно повременить.

По данным на 14:30 11-го числа, 62,78% читателей, принявших участие в голосовании, сочли, что дома стало слишком жарко, поэтому пришло время завершать отопительный сезон:

«Однозначно отключать, всем, кто мерзнет физ. зарядка поможет согреться»; «Хоть бы прогноз для начала посмотрели! Уже начиная с сегодня +17 и на месяц вперед до +25. ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ!!! Жара в квартирах!»

28,17% пользователей уверены, что, если батареи остынут, можно замерзнуть, особенно холодно будет по ночам. Так что отказываться от коммунальной услуги пока не стоит:

«Отключать рано. Сырость, земля холодная, и в квартирах станет сыро и холодно. Подумайте о детях! Ночи холодные. И это недельное тепло не спасет от холодов. Тем более что через неделю опять идет прохлада! Не надо отключать!»

Наконец, 9,03% участников выбрали вариант «Готов мерзнуть, лишь бы сумма в квитанции была меньше».

В администрации Пензы дату завершения отопительного сезона пока не назвали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Отключат к середине лета!!!

А мнение народа? Какого народа?

Гость||

Пензюьё, вы реально веруете в то, что ваши голосовалки, что-то решают по данному вопросу?

Гость||

На Кипре решают?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В администрации Пензы дату завершения отопительного сезона пока не назвали.
Они еще с полмесяца подумают, а там, глядишь, и пообещают еще через недельку.

Гость||

да уже известно - 13 отключат, что мозги то пудрить людям

Гость||

А 14апреля начинаются дожди и похолодание!!!как всегда!все вовремя!!идиоты если отключат!и потом хотите чтоб за вас голосовали ходили???!!!не думаете о детях,стариках и больных!кучка идиотов ,зажаренных,,скорее всего от Лица администрации,принялаучастие об отключении.и все решилось!тьфу на вас!

Гость||

Убавьте батареи!до теплого.как же когда в ссср жили ,можно было уменьшить а теперь нельзя!век научных технологий!но что то все против людей!

Гость||

Гость писал(a):

А мнение народа?
Нет никакого народа!

Гость||

Гость писал(a):

А 14апреля начинаются дожди и похолодание!!!
Дура! Лето тоже дожди и похолодание!

Гость||

Пожалуйста! отключите отопление зачем топить улицу, кому холодно включите обогреватель

Гость||

Гость писал(a):

идиоты если отключат!
Идиоты если послушают перманентно замерзающих и живущих в сырости троллей!

Гость писал(a):

не думаете о детях,стариках и больных!
Которые всегда прикрываются как живым щитом детьми и стариками!

Гость||

Гость писал(a):

идиоты если отключат!
Идиоты если послушают перманентно замерзающих и живущих в сырости троллей!

Гость писал(a):

не думаете о детях,стариках и больных!
Которые всегда прикрываются как живым щитом детьми и стариками!

Гость||

Гость писал(a):

А 14апреля начинаются дожди и похолодание!!!к
Да что вы говорите? Похолодание это +10 градусов? А дожди, если что, и летом идут, всё лето топить теперь?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В администрации Пензы дату завершения отопительного сезона пока не назвали.
Тянут резину! Басенко в Туапсе. Исполняющий обязанности Главы администрации города Пензы Роман Поликарпов и он должен подписать Постановление «О завершении отопительного периода в городе Пензе».

Гость||

Гость писал(a):

Идиоты если послушают перманентно замерзающих и живущих в сырости троллей!
Которые, если столь богаты, пусть купят уже себе вторые носки.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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