Подведены итоги опроса об отключении отопления в Пензе

11.04.2022 | 14:55

Большинство читателей портала PenzaInform.ru высказались за отключение отопления. В опросе, запущенном более суток назад, таковых оказалось более 60%.

10 апреля пользователям предложили ответить на вопрос: пора уже останавливать подачу ресурса или нужно повременить.

По данным на 14:30 11-го числа, 62,78% читателей, принявших участие в голосовании, сочли, что дома стало слишком жарко, поэтому пришло время завершать отопительный сезон:

«Однозначно отключать, всем, кто мерзнет физ. зарядка поможет согреться»; «Хоть бы прогноз для начала посмотрели! Уже начиная с сегодня +17 и на месяц вперед до +25. ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ!!! Жара в квартирах!»

28,17% пользователей уверены, что, если батареи остынут, можно замерзнуть, особенно холодно будет по ночам. Так что отказываться от коммунальной услуги пока не стоит:

«Отключать рано. Сырость, земля холодная, и в квартирах станет сыро и холодно. Подумайте о детях! Ночи холодные. И это недельное тепло не спасет от холодов. Тем более что через неделю опять идет прохлада! Не надо отключать!»

Наконец, 9,03% участников выбрали вариант «Готов мерзнуть, лишь бы сумма в квитанции была меньше».

В администрации Пензы дату завершения отопительного сезона пока не назвали.