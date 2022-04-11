Подведены итоги опроса об отключении отопления в Пензе

Большинство читателей портала PenzaInform.ru высказались за отключение отопления. В опросе, запущенном более суток назад, таковых оказалось более 60%.
10 апреля пользователям предложили ответить на вопрос: пора уже останавливать подачу ресурса или нужно повременить.
По данным на 14:30 11-го числа, 62,78% читателей, принявших участие в голосовании, сочли, что дома стало слишком жарко, поэтому пришло время завершать отопительный сезон:
«Однозначно отключать, всем, кто мерзнет физ. зарядка поможет согреться»; «Хоть бы прогноз для начала посмотрели! Уже начиная с сегодня +17 и на месяц вперед до +25. ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ!!! Жара в квартирах!»
28,17% пользователей уверены, что, если батареи остынут, можно замерзнуть, особенно холодно будет по ночам. Так что отказываться от коммунальной услуги пока не стоит:
«Отключать рано. Сырость, земля холодная, и в квартирах станет сыро и холодно. Подумайте о детях! Ночи холодные. И это недельное тепло не спасет от холодов. Тем более что через неделю опять идет прохлада! Не надо отключать!»
Наконец, 9,03% участников выбрали вариант «Готов мерзнуть, лишь бы сумма в квитанции была меньше».
В администрации Пензы дату завершения отопительного сезона пока не назвали.
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Отключат к середине лета!!!
А мнение народа? Какого народа?