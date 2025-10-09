Жители ряда домов в Арбекове остались без отопления

09.10.2025 | 10:42

В четверг, 9 октября, на проспекте Строителей в Арбекове из-за дефекта трубопровода прекратили подачу горячей воды и отопления в жилые дома и социальные объекты.

ЧП случилось у ТЦ «Берлин». Проезжую часть и тротуары там заволокло паром из-за разлившегося кипятка.

«Мы отключаем участок и приступаем к его ремонту», - сообщили в ресурсоснабжающей организации в 10:23.

ГВС и отопления не будет в домах по адресам:

- ул. Ладожская, 123, 129, 129а, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 146, 150, 154, 156, 158, 162, 164, 168;

- проспект Строителей, 172, 174.

В зону отключения также попали школа № 74 и детские сады № 142 и 149.

«Кроме того, в части домов микрорайона Арбеково возможно снижение температуры горячей воды и отопления или даже их отсутствие. Это вызвано временным изменением гидравлического режима теплосети», - предупредили ресурсники.

Ремонт планируют завершить до 3:00 10 октября.