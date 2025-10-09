Жители ряда домов в Арбекове остались без отопления

В четверг, 9 октября, на проспекте Строителей в Арбекове из-за дефекта трубопровода прекратили подачу горячей воды и отопления в жилые дома и социальные объекты.
ЧП случилось у ТЦ «Берлин». Проезжую часть и тротуары там заволокло паром из-за разлившегося кипятка.
«Мы отключаем участок и приступаем к его ремонту», - сообщили в ресурсоснабжающей организации в 10:23.
ГВС и отопления не будет в домах по адресам:
- ул. Ладожская, 123, 129, 129а, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 146, 150, 154, 156, 158, 162, 164, 168;
- проспект Строителей, 172, 174.
В зону отключения также попали школа № 74 и детские сады № 142 и 149.
«Кроме того, в части домов микрорайона Арбеково возможно снижение температуры горячей воды и отопления или даже их отсутствие. Это вызвано временным изменением гидравлического режима теплосети», - предупредили ресурсники.
Ремонт планируют завершить до 3:00 10 октября.