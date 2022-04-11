Почти 600 пензенцев с инвалидностью получают пенсии без заявлений

11.04.2022 | 12:28

В Пензенской области беззаявительным порядком назначения страховых и социальных выплат воспользовались свыше 590 жителей с инвалидностью.

Все они не достигли пенсионного возраста.

Беззаявительный порядок назначения пенсии начал действовать в стране с 1 января 2022-го.

Подразумевается, что для получения денег и социальных услуг гражданам не нужно предъявлять в пенсионный фонд подтверждающие документы, выплаты производят на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

«Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале госуслуг», - пояснили в отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

Если у жителя региона нет регистрации на портале, то уведомление он получит по почте. При положительном решении ему придется выбрать способ доставки пенсии. Заявление можно подать через личный кабинет на сайтах ПФР, госуслуг, а также через клиентскую службу ПФР (визит по предварительной записи) или в МФЦ.

«В случаях, когда инвалидность устанавливается действующему пенсионеру, ПФР производит ежемесячную денежную выплату также беззаявительно. Таких назначений в области 1 780», - добавили в пензенском отделении ПФР.