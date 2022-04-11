На 11 канале провели дачный марафон продолжительностью 6,5 часа

11.04.2022 | 19:14

Шесть с половиной часов о шести сотках - на 11 канале состоялся дачный марафон, уникальный телевизионный проект, аналогов которому на пензенском ТВ еще не было. С утра до вечера ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина работала в прямом эфире, встречала гостей - в студию приходили известные в регионе садоводы и огородники. Вместе они отвечали на вопросы зрителей, раскрывали секреты, как получить богатый урожай, рассказывали об уходе за растениями, делились идеями грамотного использования земли.

«Если участок небольшой, то основная цель - вместить все, создать красоту и урожай собрать большой. Мы сторонники вертикального выращивания. Например, хочу поделиться идеей, которой уже воспользовались наши подписчики, это малина арками», - рассказала гость программы «Наша дача» Анна Искоскова.

Дачный сезон начинается, и у владельцев шести соток работы хоть отбавляй. Это и борьба с вредителями, прививка и обрезка растений, кустарников и деревьев, выбор и подготовка саженцев и семян. Марафон, состоявший из нескольких блоков, посвященных той или иной теме, помог пензенцам разобраться во многих вопросах.

«Очень большое волнение. Но, я думаю, мы не оплошали. Если будут пожелания дачников, то, естественно, мы пойдем у них на поводу и повторим», - пообещала ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина.