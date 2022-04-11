Сетевое издание|18+|Понедельник|11 апр 2022|20:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На 11 канале провели дачный марафон продолжительностью 6,5 часа

Печать
Telegram

Шесть с половиной часов о шести сотках - на 11 канале состоялся дачный марафон, уникальный телевизионный проект, аналогов которому на пензенском ТВ еще не было. С утра до вечера ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина работала в прямом эфире, встречала гостей - в студию приходили известные в регионе садоводы и огородники. Вместе они отвечали на вопросы зрителей, раскрывали секреты, как получить богатый урожай, рассказывали об уходе за растениями, делились идеями грамотного использования земли.

«Если участок небольшой, то основная цель - вместить все, создать красоту и урожай собрать большой. Мы сторонники вертикального выращивания. Например, хочу поделиться идеей, которой уже воспользовались наши подписчики, это малина арками», - рассказала гость программы «Наша дача» Анна Искоскова.

Дачный сезон начинается, и у владельцев шести соток работы хоть отбавляй. Это и борьба с вредителями, прививка и обрезка растений, кустарников и деревьев, выбор и подготовка саженцев и семян. Марафон, состоявший из нескольких блоков, посвященных той или иной теме, помог пензенцам разобраться во многих вопросах.

«Очень большое волнение. Но, я думаю, мы не оплошали. Если будут пожелания дачников, то, естественно, мы пойдем у них на поводу и повторим», - пообещала ведущая программы «Наша дача» Галина Аблынина.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

Эта Галина в желтой кофте просто глаза жжёт, как на неё 6 часов смотреть? Не уснёшь ведь потом всю ночь! Это не для слабых нервов.

Гость||

Соседка Галина ...нова 1961 г.р.

Аблынина Галина 1962 г.р. Лицо,волосы,огородные страсти,походы за грибами...Всё как под копирку.(подбор одежды)

60 лет назад город был совсем маленький.

Гость||

Гость писал(a):

Соседка Галина ...нова 1961 г.р.

Аблынина Галина 1962 г.р. Лицо,волосы,огородные страсти,походы за грибами...Всё как под копирку.(подбор одежды)Ты что сказать то хотел?

60 лет назад город был совсем маленький.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте