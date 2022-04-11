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Общество

Губернатор показал чиновникам проблемные места Пензы

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Обзорную экскурсию по городу провел глава области для муниципальных служащих Пензы. Только вот рассказывал Олег Мельниченко не об исторических местах региональной столицы, а о проблемных точках в разных районах. В основном спальных, именно оттуда чаще всего и поступают жалобы.

Одна из главных проблем - огромное количество мусора на улицах. Снег сошел и обнажил отходы, которые люди здесь складировали на протяжении долгих месяцев зимы. Достаточно претензий и к городским скверам, хоть и не ко всем.

«Продолжайте убирать», - призвал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Вместе со снегом с проезжей части сошли и разделительные полосы. Разметка отсутствует на некоторых улицах. Но прежде чем перейти к решению этой проблемы, необходимо произвести ремонт самого дорожного полотна.

«Чтобы не мелкими заплатками шлепали, а чтобы делали по полотну теми же материалами», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Пока работы по благоустройству идут крайне медленно, заявил губернатор. Претензий хватает, поэтому муниципальным властям и коммунальщикам предстоит трудиться довольно много.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Дороги в ужасном состоянии !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но прежде чем перейти к решению этой проблемы, необходимо произвести ремонт самого дорожного полотна.
Вы коммуникации сделайте сначала, трубы поменяйте, а то починят сегодня дорогу, а завтра раскапывают, схема что ли такая, что бы концов не найти после распила , тьфу

Гость||

А на Московской они были? Полюбовались что в прошлом году там наваяли? Это же хуже прежнего стало, но им должно понравиться, с их тонким вкусом!

Имя: Гость
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