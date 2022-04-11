Губернатор показал чиновникам проблемные места Пензы

11.04.2022 | 20:13

Обзорную экскурсию по городу провел глава области для муниципальных служащих Пензы. Только вот рассказывал Олег Мельниченко не об исторических местах региональной столицы, а о проблемных точках в разных районах. В основном спальных, именно оттуда чаще всего и поступают жалобы.

Одна из главных проблем - огромное количество мусора на улицах. Снег сошел и обнажил отходы, которые люди здесь складировали на протяжении долгих месяцев зимы. Достаточно претензий и к городским скверам, хоть и не ко всем.

«Продолжайте убирать», - призвал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Вместе со снегом с проезжей части сошли и разделительные полосы. Разметка отсутствует на некоторых улицах. Но прежде чем перейти к решению этой проблемы, необходимо произвести ремонт самого дорожного полотна.

«Чтобы не мелкими заплатками шлепали, а чтобы делали по полотну теми же материалами», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Пока работы по благоустройству идут крайне медленно, заявил губернатор. Претензий хватает, поэтому муниципальным властям и коммунальщикам предстоит трудиться довольно много.