В пункте размещения беженцев под Пензой установят видеонаблюдение

10.04.2022 | 15:08

В пункте временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, расположенном в Леонидовке, установят систему видеонаблюдения. Соответствующее распоряжение губернатор Олег Мельниченко подписал 8 апреля.

В опубликованном на сайте регионального правительства документе уточняется, что в последующем камеры интегрируют в аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион».

На данный момент в области находятся более 1 600 беженцев.

22 февраля Пенза приняла 737 эвакуированных из ДНР и ЛНР. Для них было организовано пять пунктов временного пребывания на базе санаториев.

25 марта в регион приехали еще 440 граждан, в том числе 104 ребенка. Их разместили в пункте временного пребывания в селе Леонидовка. Мельниченко пообещал оказать беженцам необходимую медицинскую, психологическую помощь и провести диспансеризацию.

27 марта губернатор сообщил о прибытии около 460 беженцев, среди которых женщины, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья.