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Общество

В пункте размещения беженцев под Пензой установят видеонаблюдение

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В пункте временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, расположенном в Леонидовке, установят систему видеонаблюдения. Соответствующее распоряжение губернатор Олег Мельниченко подписал 8 апреля.

В опубликованном на сайте регионального правительства документе уточняется, что в последующем камеры интегрируют в аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион».

На данный момент в области находятся более 1 600 беженцев.

22 февраля Пенза приняла 737 эвакуированных из ДНР и ЛНР. Для них было организовано пять пунктов временного пребывания на базе санаториев.

25 марта в регион приехали еще 440 граждан, в том числе 104 ребенка. Их разместили в пункте временного пребывания в селе Леонидовка. Мельниченко пообещал оказать беженцам необходимую медицинскую, психологическую помощь и провести диспансеризацию.

27 марта губернатор сообщил о прибытии около 460 беженцев, среди которых женщины, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Это что за недоверие дорогим гостям? С ума все посходили?

Гость||

А чо так вдруг решили по наблюдать?

Гость||

У них нет официального статуса беженцев - они перемещённые.

Гость||

Мельниченко о пензенцах не заботится. Он губернатор Л/ДНР?

Гость||

Да какая разница кто они прибывшие из другого региона но вот за чем за ними хотят по наблюдать что то походу случилось или что то должно случится?

Гость||

Он ещё и пообещал помочь с трудоустройством или этого не было?

Гость||

Скоро яйца должны красить дырявову Иван-коню на фонтане,вот где нужны камеры. Может для рекламы подельники разрисовывают?

Имя: Гость
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