В Пензе подростки украли камеры и установили их у себя дома

17.07.2025 | 10:01

В Пензе двух несовершеннолетних обвиняют в краже камер видеонаблюдения. Похищенное оборудование подростки установили снаружи своих квартир, чтобы наблюдать за происходящим на улице.

О пропаже двух камер в полицию заявил местный житель. Устройства были на фасаде здания в центре города и вдруг пропали.

Полиция изучила записи, которые успели сделать похищенные камеры. Выяснилось, что к преступлению причастны подростки.

Вскоре их личности установили. Юношей вместе с законными представителями вызвали в полицию.

Злоумышленники во всем признались и рассказали, что гуляли по окрестностям и заметили видеокамеры на фасаде. Решив их похитить, приятели вернулись домой за инструментами, потом проникли на территорию здания и демонтировали устройства. Похищенное имущество стало работать уже на них.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Камеры вернут законному владельцу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.