В Пензе 70% дорожной техники переоборудовали на летний сезон

10.04.2022 | 12:23

В воскресенье, 10 апреля, на уборку улиц Пензы вышли 40 дорожных работников, привлечено 53 единицы спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Выполняется мойка ограждений и шумозащитных экранов путепровода по улице Измайлова, уборка скопившихся за зиму песка и грязи на улицах 8 Марта, Бекешской, Калинина, Транспортной, Автономной, проспекте Победы», - уточнили в мэрии.

На улицах Луначарского, Ленина, Толстого, Гагарина коммунальщики очищают проезжую часть дорог и зоны, прилегающие к остановкам городского транспорта.

На Гагарина, Ленина, Крупской, Циолковского, Беляева, Ударной, Леонова, Воровского, Суворова, Бакунина, Плеханова, Московской, Кирова, Максима Горького, Володарского и Пушкина занимаются уборкой тротуаров.

«В настоящее время 70% дорожной техники переоборудовано на летний сезон. Данные пылеуборочные и поливомоечные машины задействованы на линии», - процитировала пресс-служба и. о. директора МУП «Пензадормост» Сергея Трохина.