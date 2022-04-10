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Общество

В Пензе 70% дорожной техники переоборудовали на летний сезон

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В воскресенье, 10 апреля, на уборку улиц Пензы вышли 40 дорожных работников, привлечено 53 единицы спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Выполняется мойка ограждений и шумозащитных экранов путепровода по улице Измайлова, уборка скопившихся за зиму песка и грязи на улицах 8 Марта, Бекешской, Калинина, Транспортной, Автономной, проспекте Победы», - уточнили в мэрии.

На улицах Луначарского, Ленина, Толстого, Гагарина коммунальщики очищают проезжую часть дорог и зоны, прилегающие к остановкам городского транспорта.

На Гагарина, Ленина, Крупской, Циолковского, Беляева, Ударной, Леонова, Воровского, Суворова, Бакунина, Плеханова, Московской, Кирова, Максима Горького, Володарского и Пушкина занимаются уборкой тротуаров.

«В настоящее время 70% дорожной техники переоборудовано на летний сезон. Данные пылеуборочные и поливомоечные машины задействованы на линии», - процитировала пресс-служба и. о. директора МУП «Пензадормост» Сергея Трохина.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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