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Общество

В Пензенской картинной галерее открылась цветочная ярмарка

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На несколько дней один из залов Пензенской картинной галереи превратился в образцовую клумбу. На фоне полотен живые цветы смотрятся особенно выигрышно.

«Получилась хорошая атмосфера. Выставка открылась в 10:00, а уже около сотни человек ее посетило», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Цветочная симфония» - это традиционная ярмарка, которую стараются не пропускать многочисленные пензенские дачники и любители комнатных растений.

«Мы купили растения, саженцы. Нам порекомендовали еще растение для ландшафтного дизайна», - отметила посетительница выставки Ирина Мизонова.

«Здесь постоянно новые сорта появляются, поэтому каждый год здесь бываем. Здесь вообще красиво очень», - пояснила цветовод Валентина Русакова.

«Петуньи вижу, гейхеры, огромное количество цветущих комнатных горшечных растений», - сообщила блогер Анна Искоскова.

17 апреля «Цветочная симфония» в картинной галерее закроется. Но экспонаты, которые пензенцы унесли домой или увезли на дачу, продолжат их радовать еще очень долго.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А влажность не подействует отрицательно на полотна?

Гость||

Да там уже замшело все, даже директор, ничего нового, ходят детишки принудительно

Гость||

Кобзда полотнам

Гость||

Ура! Мы победим!

Гость||

Суммарные ориентировочые потери армии рф в украине на 44 день

19000 личного состава

150 самолетов

135 вертолетов

700 танков

1891 ББМ

334 артилерийские системы

55 средств пво

108 РСЗО

76 цистерн с гсм

112 оперативно тактических БПЛА

7 корабли и катера

1361 автомобильной техники

Гость||

Культура в Пензе превратилась в базар

Имя: Гость
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