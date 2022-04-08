В Пензенской картинной галерее открылась цветочная ярмарка

08.04.2022 | 19:32

На несколько дней один из залов Пензенской картинной галереи превратился в образцовую клумбу. На фоне полотен живые цветы смотрятся особенно выигрышно.

«Получилась хорошая атмосфера. Выставка открылась в 10:00, а уже около сотни человек ее посетило», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Цветочная симфония» - это традиционная ярмарка, которую стараются не пропускать многочисленные пензенские дачники и любители комнатных растений.

«Мы купили растения, саженцы. Нам порекомендовали еще растение для ландшафтного дизайна», - отметила посетительница выставки Ирина Мизонова.

«Здесь постоянно новые сорта появляются, поэтому каждый год здесь бываем. Здесь вообще красиво очень», - пояснила цветовод Валентина Русакова.

«Петуньи вижу, гейхеры, огромное количество цветущих комнатных горшечных растений», - сообщила блогер Анна Искоскова.

17 апреля «Цветочная симфония» в картинной галерее закроется. Но экспонаты, которые пензенцы унесли домой или увезли на дачу, продолжат их радовать еще очень долго.