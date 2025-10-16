Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:13
Культура

В Пензе открылась выставка художественных работ архитекторов

При поддержке группы компаний «Альянс», застройщика, последовательно развивающего диалог между архитектурой и искусством, 10 октября в Губернаторском доме (ул. Советская, 5) открылась выставка художественного творчества архитекторов.

Компания не только создает современные жилые комплексы, но и активно поддерживает культурные и архитектурные инициативы, раскрывающие таланты и формирующие вдохновляющую городскую среду.

В Пензе открылась выставка художественных работ архитекторов

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика и декоративно-прикладное искусство. Произведения созданы архитекторами вне профессиональных задач - без заказчиков, нормативов и сроков. Здесь только вдохновение, эмоции и личное видение мира.

Один из кураторов проекта, архитектор Марат Каскеев искренне порадовался тому, что в Пензе появляется все больше возможностей для творческого самовыражения за пределами профессиональных рамок.

В Пензе открылась выставка художественных работ архитекторов

«Архитекторы - это не только про функциональность и конструкции. Это люди с тонким художественным вкусом, способные видеть красоту в деталях, чувствовать пропорции, свет, объем. Сегодня они делятся этим внутренним миром с нами - через краски, линии, формы.

Благодарю группу компаний «Альянс» за поддержку этой инициативы. Когда бизнес вкладывается не только в кирпич, но и в культуру, город становится живым, дышащим, вдохновляющим», - отметил он.

В Пензе открылась выставка художественных работ архитекторов

ГК «Альянс» регулярно сотрудничает с архитектурным сообществом и творческими вузами, поддерживает студенческие конкурсы, лекции и выставки, помогая молодым специалистам заявить о себе. Для компании важно, чтобы Пенза была не только удобной для жизни, но и насыщенной искусством.

Выставка будет работать в Губернаторском доме до конца октября. Организаторы приглашают всех жителей и гостей Пензы увидеть знакомых архитекторов с новой стороны - не как проектировщиков, а как художников, чьи работы рождаются из свободы и любви к прекрасному.

ГК «Альянс» продолжает убежденно следовать принципу: «Мы строим не только дома - мы создаем среду, в которой хочется жить, творить и развиваться. Когда творчество поддерживается, выигрывает весь город».

Реклама. Заказчик - ООО «СЗ «ИСК «Альянс», ИНН 5836652632.

