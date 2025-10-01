Как правильно стирать мягкие игрушки?

01.10.2025 | 16:05

Вопрос от интернет-пользователя

В доме много мягких игрушек, со временем они стали грязными. Как их правильно постирать?

Ответ специалиста

Чтобы мягкие игрушки не испортились, способ стирки нужно выбирать сходя из материала и пошива.

Для начала проверьте ярлык (если он есть). На нем должны быть рекомендации по уходу.

Перед стиркой игрушку следует подготовить. Если есть мелкие детали, например глазки, лучше положить ее в специальный мешок. Также нужно убедиться, что все крепления надежны и нет порванных участков.

Для стирки в машинке нужно выбирать деликатный режим и мягкое моющее средство.

Стирать вручную лучше в раковине или в тазу, в теплой воде с добавлением геля. Слишком сильно тереть материал не стоит.

Сушить игрушки нужно в хорошо проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей.