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Общество

В Пензе студенты почувствовали себя незрячими и слабовидящими

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Здоровых студентов намеренно лишили зрения. Но ненадолго. В библиотеке для незрячих и слабовидящих организовали интерактивное мероприятие «Перекресток чувств».

«Мы часто не задумываемся о том, какие люди нас окружают, ведь очень много людей с особыми потребностями и с особенностями здоровья, и им нужна наша помощь. Мы иной раз проходим мимо и не задумываемся о том, как им сложно», - отметила заведующая отделом библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Ольга Сиротюк.

«Мы даем возможность погрузиться в такой опыт, чтобы дети прочувствовали, каково жить без главного нашего информационного канала», - сообщила библиотекарь Елена Павлова.

Тренинг органов чувств состоял из нескольких заданий. Сначала студентам предложили завязать глаза и на ощупь исследовать незнакомые предметы, а потом что-нибудь из них собрать. Казалось бы, ничего сложного, однако легко только на первый взгляд.

«Я чувствую неуверенность, потому что не понимаю, что делаю», - призналась студентка Мария Еграчева.

Студенты работали и в парах. Один выступал в роли слабовидящего, другой - в качестве поводыря. Задача - преодолеть маршрут с препятствиями. И после того как он был пройден, молодые люди на самом деле становились другими.

«Незрячий человек должен все определять слухом. Я зрячая, но в очках хожу, у меня -3, тоже немного сложно ориентироваться», - рассказала студентка Вера Ануфриева.

Не существует 100%-й гарантии, что человек всю жизнь будет прекрасно видеть. От беды никто не застрахован. В Пензенской области на учете состоит более 6 000 незрячих жителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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