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Общество

Пензенские чиновники в выходные выйдут на уборку улиц

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В Пензе для муниципальных служащих суббота и воскресенье объявлены рабочими днями. Вместо того, чтобы отдыхать в кругу семьи и заниматься домашними делами, они возьмутся за лопаты и грабли и выйдут на уборку города.

Речь об этом шла на совещании в администрации Пензы в пятницу, 8 апреля.

Пользуясь хорошей погодой, коммунальные службы будут работать в две смены. Они продолжат очистку от грязи и пыли улиц, дорожных знаков, шумоизоляционных экранов, а также займутся сбором мусора в зеленых зонах.

Руководители организаций, предприятий, торговых точек, управляющих компаний будут наводить чистоту на закрепленных территориях.

«С 21 марта в Пензе идет месячник по благоустройству, который завершится 30 апреля общегородским субботником», - напомнили в пресс-службе мэрии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

чудеса какие то

Гость||

Оркестр? Видео съёмка? Шашлык-башлык?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе для муниципальных служащих суббота и воскресенье объявлены рабочими днями. Вместо того, чтобы отдыхать в кругу семьи и заниматься домашними делами, они возьмутся за лопаты и грабли и выйдут на уборку города.
Так им и надо.

Гость||

Главное бревно не забыть, то самое, уникальное, из-за него в принципе всё и началось.

Гость||

Гость писал(a):

Главное бревно не забыть, то самое, уникальное, из-за него в принципе всё и началось.
Зачем ты про свою жену тут пишешь.

Гость||

А тебе бы я доску посоветовал с собой прихватить, с бревном она будет гармонировать, чесно слово.

Гость||

И г-н Басенко возьмется за лопату и грабли?

Гость||

Давно пора им выйти на улицу !

Гость||

Кругом одни собачьи говна! Носом бы ткнуть хоть одного собаковода

Гость||

Если не могут навести порядок с собачниками, пусть сами убирают за ними кака..ки.

Имя: Гость
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