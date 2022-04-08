Пензенские чиновники в выходные выйдут на уборку улиц

В Пензе для муниципальных служащих суббота и воскресенье объявлены рабочими днями. Вместо того, чтобы отдыхать в кругу семьи и заниматься домашними делами, они возьмутся за лопаты и грабли и выйдут на уборку города.
Речь об этом шла на совещании в администрации Пензы в пятницу, 8 апреля.
Пользуясь хорошей погодой, коммунальные службы будут работать в две смены. Они продолжат очистку от грязи и пыли улиц, дорожных знаков, шумоизоляционных экранов, а также займутся сбором мусора в зеленых зонах.
Руководители организаций, предприятий, торговых точек, управляющих компаний будут наводить чистоту на закрепленных территориях.
«С 21 марта в Пензе идет месячник по благоустройству, который завершится 30 апреля общегородским субботником», - напомнили в пресс-службе мэрии.
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