Пензенские чиновники в выходные выйдут на уборку улиц

08.04.2022 | 14:03

В Пензе для муниципальных служащих суббота и воскресенье объявлены рабочими днями. Вместо того, чтобы отдыхать в кругу семьи и заниматься домашними делами, они возьмутся за лопаты и грабли и выйдут на уборку города.

Речь об этом шла на совещании в администрации Пензы в пятницу, 8 апреля.

Пользуясь хорошей погодой, коммунальные службы будут работать в две смены. Они продолжат очистку от грязи и пыли улиц, дорожных знаков, шумоизоляционных экранов, а также займутся сбором мусора в зеленых зонах.

Руководители организаций, предприятий, торговых точек, управляющих компаний будут наводить чистоту на закрепленных территориях.

«С 21 марта в Пензе идет месячник по благоустройству, который завершится 30 апреля общегородским субботником», - напомнили в пресс-службе мэрии.