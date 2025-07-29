Зачем натирать кухонные шкафы лимоном?

29.07.2025 | 15:22

Вопрос от интернет-пользователя

Услышала, что некоторые хозяйки натирают шкафы на кухне лимоном. Зачем?

Ответ специалиста

Лимон помогает дольше сохранять чистоту кухонных шкафов, он защищает их от жира.

Для данного способа необходимо разрезать фрукт на несколько частей и натереть его соком предварительно очищенную от пыли поверхность шкафов.

В результате на стенках появится защитная пленка, к которой жиру будет труднее прилипнуть.

Повторять процедуру следует раз в 10 дней.