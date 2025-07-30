Ликбез

Чем убрать грязь из межплиточных швов?

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Вопрос от интернет-пользователя

В ванной не оттирается грязь на швах между плиткой. Что делать?

Ответ специалиста

Есть несколько способов убрать грязь из швов между плиткой, справиться с задачей помогут как специальные, так и подручные средства.

Сода

Для этого метода нужно приготовить пасту из соды и воды. Полученную консистенцию необходимо нанести на швы и оставить на 20 минут. Затем следует использовать жесткую зубную щетку - это поможет тщательно удалить загрязнения. После процедуры поверхность промывают чистой водой.

Лимонная кислота

Она также способна эффективно бороться с грязью. Раствор нужно оставить на швах на 10 минут, затем пройтись щеткой и смыть.

Перекись водорода

3%-й раствор необходимо нанести на загрязненные участки, через несколько минут можно приступать к чистке.

Отбеливатель

Очень грязные швы можно обработать раствором отбеливателя и воды (1:1), однако действовать следует аккуратно, стараясь не задевать плитку. Затем нужно протереть швы и промыть чистой водой.

Специальные средства

В магазинах есть специальные средства, которые предназначены именно для чистки швов. Нужно следовать инструкции на упаковке.

Краска

Если грязь не уходит, можно подкрасить загрязненные участки, но перед началом необходимо защитить поверхность плитки (например, приклеив на ее края малярный скотч).

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