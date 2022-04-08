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Общество

Парк «Заречье»: арт-объекты, велодорожки и зона для выгула собак

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В закрытом городе прошел семинар, на котором подытожили идеи по обустройству и наполнению ЦПКиО «Заречье». За эту территорию проголосовало большинство жителей при опросе, проходившем с 10 по 20 марта. Всего было получено 625 анкет. После обработки материалов оказалось, что преимущество - у центрального парка культуры и отдыха.

С 25 марта по 5 апреля зареченцы высказывали свои предложения по обустройству лесистого участка парка. Итоговым мероприятием стал семинар, на котором представители администрации, проектной организации и активные горожане обсудили благоустройство.

Глава Заречного Олег Климанов напомнил, что предыдущая победа в конкурсе Минстроя РФ позволила получить средства из федерального бюджета на реализацию первого этапа реконструкции ЦПКиО «Заречье» и дать старт его преображению. Теперь же важно завершить начатое, придать парку законченный вид, наполнить его территорию новыми объектами и инфраструктурой.

Участники семинара разделились на шесть групп. Каждая команда представила свое видение развития участка парковой территории.

В числе идей - создание площадок для мастер-классов, занятий спортом и физкультурой, беговых и велодорожек, арт-объектов и фотозон. Также прозвучали предложения выделить зону для выгула собак, места для фуд-кортов, пункта проката велосипедов, самокатов и электромобилей, установки детских аттракционов и веревочного парка.

Некоторые участники высказались в пользу восстановления детского автогородка, преобразования входной группы, модернизации танцплощадки, обустройства безопасных горок для катания на санках зимой.

«С учетом предложений в ближайшее время будет составлено техническое задание для проектировщиков. В соответствии с ним проектная организация подготовит предварительное эскизное решение проекта благоустройства ЦПКиО «Заречье». К его обсуждению планируется привлечь и представителей групп, работавших на семинаре», - сообщили в администрации Заречного.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

Буртасские собаки будут срать на велодорожках.

Гость||

зареченцы пошли к чертям! там спид, наркоманы и дибилы

Имя: Гость
Комментарий:

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