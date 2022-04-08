Сетевое издание|18+|Пятница|8 апр 2022|10:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Кузнечанке отказали в праве на детское пособие из-за формальности

Печать
Telegram

Жительница Кузнецка, мать 12-летнего ребенка, была вынуждена обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять свое право на детское пособие.

Бывший супруг выплачивает кузнечанке алименты. Сама она получает низкий доход и имеет право на помощь государства. В декабре 2021 года малоимущая женщина обратилась в отделение ПФР по Пензенской области с соответствующим заявлением, однако получила отказ.

Основанием стала простая формальность. Горожанка получает алименты по определению суда об утверждении мирового соглашения. В отделении ПФР же сочли, что основанием должен быть документ под названием «решение суда».

Кузнечанка обратилась в контролирующий орган, и отказ был признан незаконным.

«Руководителю отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, право заявительницы на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет восстановлено, пособие назначено и выплачено с даты первоначального обращения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Ну наконец то реальная помощь от прокуратуры.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте