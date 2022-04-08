Кузнечанке отказали в праве на детское пособие из-за формальности

08.04.2022 | 09:26

Жительница Кузнецка, мать 12-летнего ребенка, была вынуждена обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять свое право на детское пособие.

Бывший супруг выплачивает кузнечанке алименты. Сама она получает низкий доход и имеет право на помощь государства. В декабре 2021 года малоимущая женщина обратилась в отделение ПФР по Пензенской области с соответствующим заявлением, однако получила отказ.

Основанием стала простая формальность. Горожанка получает алименты по определению суда об утверждении мирового соглашения. В отделении ПФР же сочли, что основанием должен быть документ под названием «решение суда».

Кузнечанка обратилась в контролирующий орган, и отказ был признан незаконным.

«Руководителю отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, право заявительницы на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет восстановлено, пособие назначено и выплачено с даты первоначального обращения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.