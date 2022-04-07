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Общество

В РПН назвали число проб питьевой воды, не соответствующих норме

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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области разработало план мероприятий по обеспечению санэпидблагополучия на период паводка и после него.

«В Пензенской области из поверхностных источников снабжаются водой Пенза, Заречный (Пензенское водохранилище) и Колышлей (р. Колышлейка). Главной водной артерией области является река Сура - правобережный приток реки Волги», - сообщили в РПН.

При этом уточняется, что на территории региона в зоны возможного подтопления не попадают водоочистные, канализационные сооружения, места хранения минеральных удобрений и агрохимикатов, сибиреязвенные скотомогильники.

Специалисты усилили контроль качества питьевой воды. С 1 по 4 апреля было исследовано 1 793 пробы, из них 9,8% не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям изучено 2 664 пробы, 1,6% не соответствуют норме.

«В период подготовки к весеннему паводку проводятся целенаправленные мероприятия по обеспечению готовности медицинских организаций к приему больных кишечными инфекциями и вирусными гепатитами с энтеральным механизмом инфицирования.

Министерством здравоохранения Пензенской области создан резерв вакцины против гепатита А для использования в случае возникновения очагов указанного заболевания», - добавили в управлении.

Для предупреждения вспышек острой кишечной инфекции в детских организациях усилили контроль за прохождением профилактических медосмотров работниками пищеблоков, за соблюдением ими правил личной гигиены, а также за исполнением санитарно-гигиенических и технологических требований к приготовлению блюд.

«В настоящее время на территории Пензенской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями расценивается как умеренная, регистрируется ниже среднемноголетнего уровня на 35,4%», - резюмировали в Роспотребнадзоре.

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Гость||

Который год росприроднадзор признает сурское водохранилище как очень грязный водоем.Правильно столько нечистот сливается везде где не падя и контроля нет.Ну про маяк написали в черте города не много.А сколько более мелких а сколько ехал и слил не заметят пока все живое не всплывет.Хорошей воды в области для питья это еще поискать надо

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