В поездах на Пензе-I нашли больше 260 забытых вещей

07.04.2022 | 10:48

С начала 2022 года в поездах дальнего следования на станции Пенза-I было найдено более 260 вещей, оставленных пассажирами. Чаще всего люди забывали в вагонах одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства, документы и даже целые чемоданы.

Пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина рассказала, что для розыска вещей, оставленных в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на сайте lost.fpc.ru, указав фамилию, имя и отчество, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.

Кроме того, потребуется описать предметы и указать место в вагоне, где они, предположительно, были оставлены.

«После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям, о результатах поиска забытых вещей пассажир будет проинформирован дополнительно», - добавила Валерия Митякина.

Разыскать оставленную в вагоне вещь можно в течение 30 дней с начала поездки.

Тем, кто забыл что-то на территории вокзала, требуется позвонить по телефону 8-800-775-00-00 или обратиться по адресу info@rzd.ru.