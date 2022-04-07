Сетевое издание|18+|Четверг|7 апр 2022|11:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В поездах на Пензе-I нашли больше 260 забытых вещей

Печать
Telegram

С начала 2022 года в поездах дальнего следования на станции Пенза-I было найдено более 260 вещей, оставленных пассажирами. Чаще всего люди забывали в вагонах одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства, документы и даже целые чемоданы.

Пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина рассказала, что для розыска вещей, оставленных в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на сайте lost.fpc.ru, указав фамилию, имя и отчество, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.

Кроме того, потребуется описать предметы и указать место в вагоне, где они, предположительно, были оставлены.

«После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям, о результатах поиска забытых вещей пассажир будет проинформирован дополнительно», - добавила Валерия Митякина.

Разыскать оставленную в вагоне вещь можно в течение 30 дней с начала поездки.

Тем, кто забыл что-то на территории вокзала, требуется позвонить по телефону 8-800-775-00-00 или обратиться по адресу info@rzd.ru.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Это сколько времени на часах?

Гость||

Это гон и фейк.если что то ценное найдут,то никогда не вернут.Но если ссаные трусы-то пожалуйста,вот они.Нашлись заберите.

Гость||

Гость писал(а):

> Это сколько времени на часах?

______

Без пяти как спи...ли.

Гость||

Гость писал(а):

> Это сколько времени на часах?

______

Без пяти как спи...ли.

Гость||

Гость писал(а):

> Это сколько времени на часах?

______

Без пяти как спи...ли.

Гость||

Гость писал(a):

Это сколько времени на часах?
Там вроде крест перевёрнутый?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте