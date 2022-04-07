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Общество

В ГК «Территория жизни» пройдут дни открытых дверей

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Специалисты ведущих банков и агентств недвижимости расскажут пензенцам, как применять маткапитал и жилищные сертификаты, как воспользоваться специальными программами поддержки и многое другое.

Все это - 8 и 9 апреля в офисе продаж ЖК «Арбековская застава», где для пензенцев будут организованы бесплатные консультации.

В рамках дней открытых дверей можно будет узнать ответы на следующие важные вопросы:

- Какие существуют методы социальной поддержки?

- Как использовать материнский капитал, жилищные сертификаты для молодых семей и сертификаты по программе «Социальная поддержка граждан в Пензенской области»?

- Какие льготные ипотечные ставки и выгодные акции от застройщика действуют на покупку жилья в новостройке?

- Как купить квартиру со ставкой от 2%* семьям с детьми?

- Как воспользоваться сервисом обмена жилья Trade In и быстро обменять старое жилье на квартиру большей площади в новостройке и заработать на этом?

- Как правильно сдавать квартиру в аренду и получать стабильный доход?

- Как правильно и выгодно инвестировать в коммерческую недвижимость?

В программе дней открытых дверей также презентация программы субсидирования.

Пензенцам предлагают посетить офис продаж ГК «Территория жизни», получить поддержку специалистов и полезную информацию.

Расширенные консультации будут организованы 8 апреля с 16:00 до 19:00 и 9 апреля с 10:00 до 14:00 в офисе ЖК «Арбековская застава» на ул. 65-летия Победы, 29 (работает без перерывов и выходных с 9:00 до 21:00).

Все подробности - по телефону контакт-центра ГК «Территория жизни» 203-000.

*Не является публичной офертой. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. №1481 от 11.08.2015). До 31 декабря 2022 года – для семей РФ, где в период с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился первый или любой следующий ребёнок, а также для семей, где ребёнку присвоена категория инвалидности. Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20%. Заемщик должен являться участником зарплатного проекта ПАО Сбербанк.

Срок кредита – 12 лет, ставка – 2 % годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита – от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до – 6 млн руб. В акции участвуют 3-комнатные квартиры в строениях, расположенные по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 29, д. 31. Дома сданы. Срок действия акции с 07.04.2022- 30.04. 2022 года.

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