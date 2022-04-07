Пензенцы прошли по центру города, стремясь к здоровой жизни

07.04.2022 | 19:11

Десятки пензенцев стали участниками всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». В Пензе местом для старта выбрали площадку перед драмтеатром. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья, присоединиться мог любой желающий.

В основном собрались студенты, медики и активные пенсионеры - главные поклонники правильного образа жизни.

«В молодости нам некогда было ценить, мы встали - и бегом на работу, детей отвели в садик или в школу и не думали об этом. А сейчас - все для здоровья», - рассказала участница акции Нина Фадеева.

Целью поставили прошагать по Московской от театра почти до Фонтанной площади и обратно. Как ходить так, чтобы действие приносило пользу для здоровья, показала инструктор.

«Слегка выдвигаем таз вперед и, делая шаг, плавно перекатываемся с пятки на носок», - объяснила она.

Колонна стартовала, став примером для прохожих, которые тоже должны захотеть быть активными.

«Не есть химические лекарства тоннами, ходить больше и заниматься каким-нибудь видом спорта», - рекомендовала участница акции Светлана Грачева.

10 тысяч шагов участники акции не сделали, но идут в верном направлении - к сохранению своего здоровья.