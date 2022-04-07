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Общество

Пензенцы прошли по центру города, стремясь к здоровой жизни

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Десятки пензенцев стали участниками всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». В Пензе местом для старта выбрали площадку перед драмтеатром. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья, присоединиться мог любой желающий.

В основном собрались студенты, медики и активные пенсионеры - главные поклонники правильного образа жизни.

«В молодости нам некогда было ценить, мы встали - и бегом на работу, детей отвели в садик или в школу и не думали об этом. А сейчас - все для здоровья», - рассказала участница акции Нина Фадеева.

Целью поставили прошагать по Московской от театра почти до Фонтанной площади и обратно. Как ходить так, чтобы действие приносило пользу для здоровья, показала инструктор.

«Слегка выдвигаем таз вперед и, делая шаг, плавно перекатываемся с пятки на носок», - объяснила она.

Колонна стартовала, став примером для прохожих, которые тоже должны захотеть быть активными.

«Не есть химические лекарства тоннами, ходить больше и заниматься каким-нибудь видом спорта», - рекомендовала участница акции Светлана Грачева.

10 тысяч шагов участники акции не сделали, но идут в верном направлении - к сохранению своего здоровья.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Шлеп шлеп по говну. Шлеп шлеп. Говношлепы.

Гость||

Эта колонна создавала препятствия для других граждан.

Гость||

Посыпали песком хоть говно это, хехе

Гость||

Пескотрясы прошли, аминь

Гость||

« 10 тысяч шагов участники акции не сделали, но идут в верном направлении - к сохранению своего здоровья»

Раньше к коммунизму все шли, а сейчас двум квадратным метрам, и не бесплатно, ага, Белозерцев всех оприходуют, аминь

Гость||

Ну так в Пензе кроме ул.Московской и ходить-то негде даже при большом желании. То снег не чищенный, то лёд грязный, то воды по колено. И так по всему городу

Гость||

https://www.penzainform.ru/news/public/2022/04/07/v_penze_ucheniki_i_ih_roditeli_vyaznut_v_gryazi_po_doroge_v_shkolu.html Ну так где у нас ходить, не то что бегать можно????

Гость||

Гость писал(a):

https://www.penzainform.ru/news/public/2022/04/07/v_penze_ucheniki_i_ih_roditeli_vyaznut_v_gryazi_po_doroge_v_shkolu.html Ну так где у нас ходить, не то что бегать можно????
Там где положено! Они отказываются ходить по дороге. Выламывают секцию забора и пробираются по месиву грязи опальным путём.

Имя: Гость
Комментарий:

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