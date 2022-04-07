На маршрут № 149 выйдут автобусы большой вместимости

07.04.2022 | 17:44

С пятницы, 8 апреля, изменения коснутся маршрута общественного транспорта № 149, соединяющего микрорайон Согласие в Пензе и село Засечное Пензенского района.

Соответствующий приказ размещен на сайте Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Согласно приказу, на линию должны будут выходить не минивэны, а большие автобусы, в которых предусмотрено не менее 22 мест для сидения и полная вместимость на 68 человек.

Согласно расписанию, транспорт должен начинать движение в 6:00 и отправляться в последний рейс с конечных остановок около 22:00.

Также стало известно, что с того же дня автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой. Двигаясь по Терновке, после остановки «Улица Сухумская» он сразу будет поворачивать на Радужную улицу в Засечном.