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Общество

На маршрут № 149 выйдут автобусы большой вместимости

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С пятницы, 8 апреля, изменения коснутся маршрута общественного транспорта № 149, соединяющего микрорайон Согласие в Пензе и село Засечное Пензенского района.

Соответствующий приказ размещен на сайте Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Согласно приказу, на линию должны будут выходить не минивэны, а большие автобусы, в которых предусмотрено не менее 22 мест для сидения и полная вместимость на 68 человек.

Согласно расписанию, транспорт должен начинать движение в 6:00 и отправляться в последний рейс с конечных остановок около 22:00.

Также стало известно, что с того же дня автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой. Двигаясь по Терновке, после остановки «Улица Сухумская» он сразу будет поворачивать на Радужную улицу в Засечном.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также стало известно, что с того же дня автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой. Двигаясь по Терновке, после остановки «Улица Сухумская» он сразу будет поворачивать на Радужную улицу в Засечном.
Возвращайте на маршрут №30 до аэропорта автобусы большой вместимости , т.к. это городской маршрут. penzainform.ru писал(a):
Согласно приказу, на линию должны будут выходить не минивэны, а большие автобусы, в которых предусмотрено не менее 22 мест для сидения и полная вместимость на 68 человек.
"Нижегородец"Iveco VSN-700 разработанный для Мосгортранса на шасси Iveco Daily 70C Б/У списанные из Москвы по причине выработки ресурса и появившиеся в Пензе только формально являются автобусами , по факту это те же маршрутки .

Гость||

Гость писал(a):

Возвращайте на маршрут №30 до аэропорта автобусы большой вместимости , т.к. это городской маршрут.
Что это сейчас было?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соответствующий приказ размещен на сайте Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
Дайте ссылку!

Имя: Гость
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