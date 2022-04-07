На маршрут № 149 выйдут автобусы большой вместимости

С пятницы, 8 апреля, изменения коснутся маршрута общественного транспорта № 149, соединяющего микрорайон Согласие в Пензе и село Засечное Пензенского района.
Соответствующий приказ размещен на сайте Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
Согласно приказу, на линию должны будут выходить не минивэны, а большие автобусы, в которых предусмотрено не менее 22 мест для сидения и полная вместимость на 68 человек.
Согласно расписанию, транспорт должен начинать движение в 6:00 и отправляться в последний рейс с конечных остановок около 22:00.
Также стало известно, что с того же дня автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой. Двигаясь по Терновке, после остановки «Улица Сухумская» он сразу будет поворачивать на Радужную улицу в Засечном.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):Возвращайте на маршрут №30 до аэропорта автобусы большой вместимости , т.к. это городской маршрут. penzainform.ru писал(a):"Нижегородец"Iveco VSN-700 разработанный для Мосгортранса на шасси Iveco Daily 70C Б/У списанные из Москвы по причине выработки ресурса и появившиеся в Пензе только формально являются автобусами , по факту это те же маршрутки .