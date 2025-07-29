Жителей Пензенской области просят 6 дней не ходить в лес

29.07.2025 | 09:02

В Пензенской области со вторника, 29 июля, в целях обеспечения пожарной безопасности снова вводится ограничение на посещение лесов.

«Это важная мера для защиты наших зеленых легких от возможных возгораний. На протяжении 6 дней давайте проявим заботу о природе и воздержимся от лесных прогулок. Ваше понимание поможет сохранить наши леса!» - призвали жителей региона в минлесхозе.

При обнаружении дыма или огня в лесу пензенцев просят немедленно сообщить об этом по телефонам: 8-800-100-94-00 или 62-84-50.

Ранее синоптики сообщили, что на последней рабочей неделе июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона. В регион будет поступать разогретый и сухой воздух.

Из-за сухой жаркой погоды с 29 июля прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).