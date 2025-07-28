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Общество

В ВТБ Авто доступны автомобили по параллельному импорту

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В ВТБ Авто возможно заказать автомобили по параллельному импорту. Сервис предлагает оформить под заказ более 50 брендов, включая европейские Volkswagen и Mercedes-Benz, южнокорейские Kia и Hyundai, японские Toyota и Nissan, а также передовые китайские марки, такие как LiXiang, Zeekr, BYD и другие.

При покупке автомобиля по параллельному импорту в ВТБ Авто выгода может составить до 2 млн рублей за счет цен от производителей.

Ключевые преимущества оформления машин под заказ из-за рубежа с ВТБ Авто - цена и надежность сделки. Конкурентные цены на машины формируются за счет прямых контрактов сервиса с поставщиками. ВТБ Авто организовывает доставку по специальным тарифам максимально надежно, сопровождая весь процесс фото- и видеоотчетами.

«Рынок параллельного импорта в России демонстрирует уверенный рост год к году. Так, в 2024 году он составил почти 20% относительно 2023 года. Параллельный импорт стал неотъемлемой частью авторынка России, и меньше чем за год команда ВТБ Авто смогла организовать весь процесс ввоза и растаможивания автомобиля на максимально выгодных для клиента условиях», - рассказал генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

Для заказа машины в ВТБ Авто по параллельному импорту клиенту необходимо выбрать авто из каталога сервиса и внести 20% от его стоимости, после чего автомобиль начнут готовить к отправке. После перевода оставшейся суммы машина отправляется в Россию с гарантией безопасной доставки. На всем протяжении сделки и доставки персональный менеджер сервиса сопровождает процесс покупки. Все машины доставляются растаможенными в строгом соответствии с законодательством России. После уведомления о прибытии и предпродажной подготовки авто можно забрать в Москве, Санкт-Петербурге или оформить доставку до дома.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.

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