В Пензенской области планируют закупить еще 4 автобуса

23.07.2025 | 17:32

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» намерено приобрести 4 автобуса большой вместимости, работающих на дизельном топливе. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена - 69 968 000 рублей, по 17 492 000 за машину.

В техническом задании указано, что автобусы должны вмещать не менее 110 человек (количество посадочных мест - 25-30), при этом необходимо предусмотреть проезд как минимум 1 пассажира на инвалидном кресле.

Машины следует выкрасить в желто-зеленый цвет по образцу и укомплектовать кондиционерами мощностью не менее 24 кВт.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 28 июля. Автобусы должны прибыть в срок до 1 сентября 2025 года.