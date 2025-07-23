В Пензенской области планируют закупить еще 4 автобуса

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» намерено приобрести 4 автобуса большой вместимости, работающих на дизельном топливе. Информация появилась на портале госзакупок.
Начальная (максимальная) цена - 69 968 000 рублей, по 17 492 000 за машину.
В техническом задании указано, что автобусы должны вмещать не менее 110 человек (количество посадочных мест - 25-30), при этом необходимо предусмотреть проезд как минимум 1 пассажира на инвалидном кресле.
Машины следует выкрасить в желто-зеленый цвет по образцу и укомплектовать кондиционерами мощностью не менее 24 кВт.
Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 28 июля. Автобусы должны прибыть в срок до 1 сентября 2025 года.
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